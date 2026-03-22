2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa play-off yarı final karşılaşması için nefesler tutuldu! Milli maç heyecanı için geri sayım başlarken ''Türkiye Romanya maçı tek maç mı, rövanş var mı?'' sorusu da gündeme getirildi. İşte Dünya Kupası takvimi ve Türkiye-Romanya milli maç aday kadrosu...

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Millî Takım, kritik mücadele öncesi çalışmalarını Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde sürdürüyor. 2026 FIFA Dünya Kupası’nda Avrupa kıtssına 16 kontenjan ayrılmış durumda. Eleme gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan turnuvaya katılırken, diğer dört bilet play-off sistemiyle belirleniyor. Play-off aşamasında 16 takım dörderli dört gruba ayrılarak her grupta yarı final ile final karşılaşmaları oynanıyor. Peki, Türkiye Romanya maçı tek maç mı, rövanş var mı?

Türkiye Romanya maçı tek maç mı, rövanş var mı? Milli maç hazırlıkları sürüyor!

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI TEK MAÇ MI, RÖVANŞ VAR MI?

A Milli Takım’ın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Romanya ile oynayacağı karşılaşma eleme usulüne göre tek maç üzerinden oynanacak.

Türkiye Romanya maçı tek maç mı, rövanş var mı? Milli maç hazırlıkları sürüyor!

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Romanya maçı 26 Mart Perşembe günü oynanacak. İstanbul’da Beşiktaş Park’ta yapılacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

Türkiye Romanya maçı tek maç mı, rövanş var mı? Milli maç hazırlıkları sürüyor!

BİR SONRAKİ MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

Bir sonraki milli maç 31 Mart Salı günü oynayacak.

Türkiye Romanya'yı geçmesi halinde play-off finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Milli takımımızın Romanya'ya yenilmesi halinde ise turnuva kuralları gereğince Slovakya-Kosova müsabakasının mağlubuyla deplasmanda özel maç oynayacak.

Türkiye Romanya maçı tek maç mı, rövanş var mı? Milli maç hazırlıkları sürüyor!

TÜRKİYE ROMANYA MAÇI MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al Ahli)

Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus), Semih Kılıçsoy (Cagliari)

Türkiye Romanya maçı tek maç mı, rövanş var mı? Milli maç hazırlıkları sürüyor!

2026 FIFA DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

2026 FIFA Dünya Kupası’nın final karşılaşması 19 Temmuz 2026 tarihinde oynanacak.

