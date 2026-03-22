UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turunun tamamlanmasıyla birlikte çeyrek final eşleşmeleri netleşti. Ligde heyecan giderek artarken, gözler dev eşleşmelere çevrildi. PSG-Liverpool maçı ne zaman, Galatasaray çeyrek finalde mi soruları ise gündemde yerini buldu. İşte UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşmaları...

Adını çeyrek finale yazdıran Liverpool, turnuvanın son şampiyonu Paris Saint-Germain ile eşleşti. Son 16 turu maçını Galatasaray ile yapan Liverpool üstünlük elde ederek tur atladı. Geçtiğimiz rövanş maçında aynı zamanda Noa Lang ve Osimhen'in sakatlıkları da büyük yankı uyandırmıştı. Şimdi ise gözler çeyrek final etabına çevrildi. Peki, PSG-Liverpool maçı ne zaman, Galatasaray çeyrek finalde mi?

PSG-Liverpool maçı ne zaman, Galatasaray çeyrek finalde mi? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanı sürüyor!

PSG LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde futbolseverler dev eşleşmeyi iple çekiyor! İngiltere temsilcisi Liverpool ile Fransa ekibi Paris Saint-Germain arasındaki ilk karşılaşma 4 Nisan 2026 tarihinde Türkiye saatiyle 22.00’de oynanacak. Turun rövanş mücadelesi ise 14 Nisan 2026’da yine aynı saatte gerçekleşecek.

PSG-Liverpool maçı ne zaman, Galatasaray çeyrek finalde mi? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanı sürüyor!

GALATASARAY ÇEYREK FİNALDE Mİ?

Galatasaray bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yükselemedi. Son 16 turunda Liverpool ile eşleşen sarı-kırmızılı ekip, ilk maçta elde ettiği avantajı koruyamadı ve turnuvaya veda etti. Alınan 4-0'lık yenilgi sonrası Galatasaray son 8 takım arasına kalma şansını kaçırdı.

PSG-Liverpool maçı ne zaman, Galatasaray çeyrek finalde mi? UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanı sürüyor!

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİNDEN ELENDİ Mİ?

İstanbul’daki ilk karşılaşmayı 1-0 kazanan Galatasaray, rövanşta İngiltere’de oynanan mücadelede rakibine 4-0 mağlup oldu. Geriye düşen sarı-kırmızılı temsilcimiz UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda elendi.

