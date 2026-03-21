Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Victor Osimhen’in sağlık durumu netleşmeye başladı. Osimhen zaman dönecek, kaç maç yok merak edilirken sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından yıldız oyuncu da tedavi süreci ve sahalara dönüş planıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Liverpool maçında ilk yarıda aldığı darbe sonrası zorlanan Osimhen ikinci yarıda oyuna devam edemedi. Yapılan kontrollerde sağ ön kolunda kırık tespit edilen Osimhen’in kolu alçıya alınırken, tedavi sürecinin detayları için ileri değerlendirmelere geçildi. Aynı karşılaşmada sakatlanan bir diğer isim Noa Lang’ın ise el başparmağında ciddi bir kesik oluştuğu ve cerrahi müdahale geçireceği açıklandı. Peki, Osimhen zaman dönecek, kaç maç yok? Noa Lang ne zaman dönecek?

Osimhen dönüş tarihini açıkladı!



OSIMHEN ZAMAN DÖNECEK, KAÇ MAÇ YOK?

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Liverpool deplasmanında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahalardan bir süre uzak kalacak. Sağ ön kolunda kırık tespit edilen Nijeryalı oyuncu, ameliyat olması gerektiğini açıkladı.

Tedavi ve iyileşme sürecinin tamamlanmasının ardından Osimhen sahalara dönüşünün yaklaşık 5-6 hafta süreceğini belirtti.

Eğer Nijeryalı yıldız ameliyat olursa en erken 26 Nisan’da oynanacak olan Fenerbahçe maçıyla sahalara dönecek. Osimhen bu süreçte ertelenen Göztepe (D), Trabzonspor, Kocaelispor ve Gençlerbirliği (D) maçlarını kaçıracak. Lang ise Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

OSIMHEN SAKATLANDI MI?

Galatasaray sağlık ekibinin sahadaki kontrolleri sonrasında Osimhen'in kolunda kırık tespit edilerek alçıya alındı. Önümüzdeki günlerde ameliyat olup olmayacağına karar verilecek yıldız futbolcunun dönüşü ise 1 buçuk ay sürebilir.

OSIMHEN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Osimhen katıldığı Nijeryalı yayıncı Carterefe'nin canlı yayında geçmişte daha ağır sakatlıklar yaşadığını belirterek, mevcut kırığın kendisi için ciddi bir sorun teşkil etmediğini ifade etti. Şu an için sağlık durumu iyi olan Osimhen'in ameliyat sürecinden sonra kesin dönüş tarihi de açıklanacsak.

NOA LANG NE ZAMAN DÖNECEK?

Liverpool maçında sağ el başparmağında ciddi kesik oluşan Noa Lang da ameliyat edildi. Kulüp Lang’ın operasyon sonrası tedavi sürecinin başlayacağını ve sahalara dönüşünün sağlık durumuna göre belirleneceğini duyurdu.

