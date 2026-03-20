Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool deplasmanında yaşanan sakatlık olayının ardından Hollandalı yıldızı Noa Lang için UEFA’ya tazminat davası açmaya hazırlanıyor. Noa Lang parmağı koptu mu, kaç maç yok soruları gündemdeyken 80. dakikada sahayı terk etmek zorunda kalan Lang’ın sağlık durumu hakkında sarı-kırmızılı kulüpten resmi açıklama geldi.

Noa Lang parmağı koptu mu, kaç maç yok büyük bir merakla takip ediliyor. Liverpool maçının 80. dakikasında sakatlık yaşayan Noa Lang yerini Mauro Icardi’ye bıraktı. İlk müdahale saha içinde yapıldıktan sonra Hollandalı oyuncu, İngiltere’de planlanan bir ameliyat için sağlık ekibinin gözetiminde hastaneye kaldırıldı.

Noa Lang parmağı koptu mu, kaç maç yok? Sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi!

NOA LANG PARMAĞI KOPTU MU?

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Noa Lang, Liverpool maçında yaşadığı sakatlık sonrası sağ el başparmağında ciddi bir kesik geçirdi. Maç sırasında reklam panosuna çarpan Lang, karşılaşmaya devam edemedi. Maçın 80. dakikasında Lang yerini Mauro Icardi’ye bıraktı.

Yapılan müdahaleler sonrasında parmağında kopma olmadığı, ciddi bir yaralanma olduğu belirtildi.

NOA LANG KAÇ MAÇ YOK?

Galatasaray’dan yapılan resmi açıklamada, Lang’ın sakatlığının ciddiyetine bağlı olarak sahalardan bir süre uzak kalacağı belirtildi.

Kesik ve ameliyat süreci nedeniyle Hollandalı futbolcunun önümüzdeki maçlarda forma giyemeyeceği, iyileşme sürecinin tedavi ve rehabilitasyonun ilerleyişine göre netlik kazanacağı ifade edildi.

NOA LANG SAĞLIK DURUMU NASIL?

Lang İngiltere’de planlanan operasyonu başarılı bir şekilde geçirdi. Ameliyat sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hollandalı oyuncu, "Ameliyat iyi geçti. Tüm mesajlar için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncunun sağlık ekibinin gözetiminde tedavisinin sürdüğünü ve durumunun kontrol altında olduğunu açıkladı.

