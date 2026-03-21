Fenerbahçe-Beşiktaş ve Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman merak edilirken Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan takvime göre 28. haftada oynanacak dev karşılaşmaların tarihleri kesinleşti. Futbolseverlerin merakla beklediği derbi haftası için geri sayım başladı!

Derbi maçlarıyla beraber haftanın diğer karşılaşmaları da belli oldu. Cumartesi günü erken saatlerde başlayacak maçlarla açılış yapılacak, günün son mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray sahaya çıkacak. Pazar günü ise dört karşılaşmanın ardından günün kapanışı Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında gerçekleşecek derbiyle yapılacak. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş ve Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman?

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak derbi karşılaşmada Fenerbahçe ile Beşiktaş 5 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor ile Galatasaray 4 Nisan Cumartesi günü sahaya çıkacak.

SÜPER LİG 28. HAFTA MAÇ TARİHLERİ

4 Nisan Cumartesi



14.30 Kasımpaşa - Kayserispor

14.30 Gençlerbirliği - Göztepe

17.00 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor

20.00 Trabzonspor - Galatasaray

5 Nisan Pazar



14.30 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor

14.30 Samsunspor - Konyaspor

17.00 Antalyaspor - Eyüpspor

20.00 Fenerbahçe - Beşiktaş

6 Nisan Pazartesi

20.00 Kocaelispor - RAMS Başakşehir

Haberle İlgili Daha Fazlası