Türkiye Gazetesi
Derbi tarihleri belli oldu! Fenerbahçe-Beşiktaş ve Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman?
Fenerbahçe-Beşiktaş ve Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman merak edilirken Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulan takvime göre 28. haftada oynanacak dev karşılaşmaların tarihleri kesinleşti. Futbolseverlerin merakla beklediği derbi haftası için geri sayım başladı!
Derbi maçlarıyla beraber haftanın diğer karşılaşmaları da belli oldu. Cumartesi günü erken saatlerde başlayacak maçlarla açılış yapılacak, günün son mücadelesinde Trabzonspor ile Galatasaray sahaya çıkacak. Pazar günü ise dört karşılaşmanın ardından günün kapanışı Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında gerçekleşecek derbiyle yapılacak. Peki, Fenerbahçe-Beşiktaş ve Trabzonspor-Galatasaray maçı ne zaman?
FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında oynanacak derbi karşılaşmada Fenerbahçe ile Beşiktaş 5 Nisan Pazar günü karşı karşıya gelecek.
TRABZONSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Trabzonspor ile Galatasaray 4 Nisan Cumartesi günü sahaya çıkacak.
SÜPER LİG 28. HAFTA MAÇ TARİHLERİ
4 Nisan Cumartesi
14.30 Kasımpaşa - Kayserispor
14.30 Gençlerbirliği - Göztepe
17.00 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor
20.00 Trabzonspor - Galatasaray
5 Nisan Pazar
14.30 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor
14.30 Samsunspor - Konyaspor
17.00 Antalyaspor - Eyüpspor
20.00 Fenerbahçe - Beşiktaş
6 Nisan Pazartesi
- 20.00 Kocaelispor - RAMS Başakşehir
