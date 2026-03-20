2026 FIFA Dünya Kupası yolunda ilerleyen Türkiye A Milli Futbol Takımı, play-off mücadelesi öncesinde kadrosunu netleştirdi. Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday listede toplam 30 futbolcu yer aldı. Ay-yıldızlı ekip yarı finalde Romanya ile karşı karşıya gelecek. ''Türkiye maçı ne zaman, Türkiye-Romanya maçı nerede oynanacak?'' merak edilirken A Milli Takım'ın aday kadrosu da açıklandı!

Türkiye maçı ne zaman, Türkiye-Romanya maçı nerede oynanacak belli oldu! Milli takım aday kadro açıklanırken gözler ise maç gününe çevrildi. Ay-yıldızlıla Romanya engelini aşması durumunda finalde Slovakya ile Kosova arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Final mücadelesi ise 31 Mart Salı günü deplasmanda oynanacak.

TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Play-off yarı final karşılaşmasında Türkiye 26 Mart Perşembe günü sahaya çıkacak. Kritik mücadele saat 20.00’de başlayacak. Milli maç TV8 ve Exxen üzerinden canlı olarak yayınalancak.

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye-Romanya milli maçına İstanbul’da bulunan Beşiktaş Park ev sahipliği yapacak.

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI ADAY KADRO

Milli Takımımızın aday kadrosu şu şekilde;

Kaleci: Altay Bayındır, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik

Orta Saha: Atakan Karazor, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Semih Kılıçsoy, Yunus Akgün

Romanya Milli Takımı'nın aday kadrosu;

Kaleci: Ionuț Radu (Real Club Celta), Marian Aioani (FC Rapid Bükreş), Mihai Popa (CFR Cluj)

Defans: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Deian Sorescu (Gaziantep FK), Radu Drăgușin (Tottenham Hotspur), Andrei Burcă (Yunnan Yukun FC), Virgil Ghiță (Hannover 96), Adrian Rus (CS Universitatea Craiova), Andrei Coubiş (FC Universitatea Cluj), Nicușor Bancu (CS Universitatea Craiova), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt)

Orta Saha: Vladimir Screciu (CS Universitatea Craiova), Vlad Dragomir (Pafos FC), Răzvan Marin (AEK Atina FC), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo FC), Florin Tănase (FCSB), Ianis Hagi (Corendon Alanyaspor), Dennis Man (PSV), Alexandru Dobre (FC Rapid Bükreş), Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor A.Ş.), Claudiu Petrila (FC Rapid Bükreş), Ștefan Baiaram (CS Universitatea Craiova)

Forvet: Daniel Bîrligea (FCSB), David Miculescu (FCSB), Marius Coman (UTA Arad)

