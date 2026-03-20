TFF duyurdu: Milli ara sonrası 2 dev maçın tarihi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 28'nci hafta müsabakalarına ilişkin programı açıkladı. Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip iki karşılaşmanın tarihi de netleşti.
Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki mücadele 4 Nisan Cumartesi, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi ise 5 Nisan Pazar oynanacak. İki karşılaşma da saat 20.00'de başlayacak.
SÜPER LİG'DE GÖRÜNÜM
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden Galatasaray, Süper Lig'de bir maçı eksik olmasına karşın 64 puanla zirvede yer alıyor.
Art arda yaşadığı kayıplar sonrası Gaziantep FK'yı 4-1 gibi farklı bir skorla deviren Fenerbahçe ve Fatih Tekke yönetiminde 5'te 5 yapan Trabzonspor'un 60'ar puanı var. Son olarak Kasımpaşa'yı sahasında 2-1 mağlup eden Beşiktaş ise 52 puanla 4'üncü sırada bulunuyor.