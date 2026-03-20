Galatasaray mağlubiyetinin ardından Gençlerbirliği ve Kasımpaşa engellerini kayıpsız geçen Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Emirhan Topçu, Fenerbahçe derbisiyle formasına kavuşabilir.

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

DERBİ ÖNCESİ MÜJDE

A Spor'da yer alan habere göre, sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Emirhan Topçu, derbide takımdaki yerini alabilecek.

Siyah-beyazlı formasyla bu sezon 24 maçta süre bulan 25 yaşındaki savunma oyuncusu, sahada kaldığı 2006 dakikada bir gol kaydetti.

Emirhan Topçu

TOURE'DE SON DURUM

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan bir diğer futbolcu El Bilal Toure ise yaklaşık 2-3 hafta daha sahalardan uzak kalacak.

