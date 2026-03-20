Beşiktaş'a müjdeli haber: Fenerbahçe derbisinde sahalara dönüyor
Galatasaray mağlubiyetinin ardından Gençlerbirliği ve Kasımpaşa engellerini kayıpsız geçen Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Emirhan Topçu, Fenerbahçe derbisiyle formasına kavuşabilir.
Beşiktaş'ta milli maç arasının ardından Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi Emirhan Topçu'nun sakatlıktan dönme ihtimali var.
- Sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Emirhan Topçu, derbide takımdaki yerini alabilir.
- 25 yaşındaki savunma oyuncusu, bu sezon 24 maçta 2006 dakika süre aldı ve bir gol kaydetti.
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından Süper Lig'de Fenerbahçe ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.
DERBİ ÖNCESİ MÜJDE
A Spor'da yer alan habere göre, sakatlığı nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Emirhan Topçu, derbide takımdaki yerini alabilecek.
Siyah-beyazlı formasyla bu sezon 24 maçta süre bulan 25 yaşındaki savunma oyuncusu, sahada kaldığı 2006 dakikada bir gol kaydetti.
TOURE'DE SON DURUM
Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan bir diğer futbolcu El Bilal Toure ise yaklaşık 2-3 hafta daha sahalardan uzak kalacak.
