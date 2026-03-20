Dünya Kupası yolunda rakip Romanya: A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu karşılaşmalarında mücadele edecek aday kadrosu belli oldu. Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen kadroda 30 futbolcu bulunuyor.
Ay-Yıldızlılar, 26 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya'yı Beşiktaş Park'ta ağırlayacak. Vincenzo Montella yönetimindeki Milli Takım, rakibini elemesi halinde, Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibi ile 31 Mart Salı günü deplasmanda play-off final maçında karşılaşacak.
MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU
|Oyuncu
|Kulüp
|Altay Bayındır
|Manchester United
|Mert Günok
|Fenerbahçe A.Ş.
|Muhammed Şengezer
|RAMS Başakşehir FK
|Uğurcan Çakır
|Galatasaray A.Ş.
|Abdülkerim Bardakcı
|Galatasaray A.Ş.
|Ahmetcan Kaplan
|NEC Nijmegen
|Eren Elmalı
|Galatasaray A.Ş.
|Ferdi Kadıoğlu
|Brighton & Hove Albion FC
|Merih Demiral
|Al-Ahli Saudi FC
|Mert Müldür
|Fenerbahçe A.Ş.
|Mustafa Eskihellaç
|Trabzonspor A.Ş.
|Ozan Kabak
|TSG 1899 Hoffenheim
|Samet Akaydın
|Çaykur Rizespor A.Ş.
|Zeki Çelik
|AS Roma
|Atakan Karazor
|VfB Stuttgart
|Hakan Çalhanoğlu
|FC Internazionale Milano
|İsmail Yüksek
|Fenerbahçe A.Ş.
|Kaan Ayhan
|Galatasaray A.Ş.
|Orkun Kökçü
|Beşiktaş A.Ş.
|Salih Özcan
|Borussia Dortmund
|Aral Şimşir
|FC Midtjylland
|Arda Güler
|Real Madrid CF
|Barış Alper Yılmaz
|Galatasaray A.Ş.
|Deniz Gül
|FC Porto
|İrfan Can Kahveci
|Kasımpaşa A.Ş.
|Kenan Yıldız
|Juventus
|Kerem Aktürkoğlu
|Fenerbahçe A.Ş.
|Oğuz Aydın
|Fenerbahçe A.Ş.
|Semih Kılıçsoy
|Cagliari Calcio
|Yunus Akgün
|Galatasaray A.Ş.
KAMP PROGRAMI
Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 23 Mart Pazartesi günü saat 12.00'de Riva'daki TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Türk kulüplerinde forma giyen milli futbolcular ise Süper Lig'de 27'nci hafta müsabakalarının tamamlanmasıyla birlikte 20 Mart Cuma gününden itibaren Riva'da kademeli olarak antrenman ve toplantılara katılmaya başlayacak.
Montella ve aday kadrodan bir futbolcu, 25 Mart Çarşamba günü saat 13.45'te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, Romanya karşılaşması öncesindeki son çalışmasını saat 16.30'da maçın oynanacağı Beşiktaş Park'ta yapacak.
Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde 26 Mart Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak Türkiye-Romanya müsabakası, TV8 ve Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.