A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu karşılaşmalarında mücadele edecek aday kadrosu belli oldu. Teknik direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen kadroda 30 futbolcu bulunuyor.

Ay-Yıldızlılar, 26 Mart Perşembe günü İstanbul'da oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası play-off yarı finalinde Romanya'yı Beşiktaş Park'ta ağırlayacak. Vincenzo Montella yönetimindeki Milli Takım, rakibini elemesi halinde, Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibi ile 31 Mart Salı günü deplasmanda play-off final maçında karşılaşacak.

MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

Oyuncu Kulüp Altay Bayındır Manchester United Mert Günok Fenerbahçe A.Ş. Muhammed Şengezer RAMS Başakşehir FK Uğurcan Çakır Galatasaray A.Ş. Abdülkerim Bardakcı Galatasaray A.Ş. Ahmetcan Kaplan NEC Nijmegen Eren Elmalı Galatasaray A.Ş. Ferdi Kadıoğlu Brighton & Hove Albion FC Merih Demiral Al-Ahli Saudi FC Mert Müldür Fenerbahçe A.Ş. Mustafa Eskihellaç Trabzonspor A.Ş. Ozan Kabak TSG 1899 Hoffenheim Samet Akaydın Çaykur Rizespor A.Ş. Zeki Çelik AS Roma Atakan Karazor VfB Stuttgart Hakan Çalhanoğlu FC Internazionale Milano İsmail Yüksek Fenerbahçe A.Ş. Kaan Ayhan Galatasaray A.Ş. Orkun Kökçü Beşiktaş A.Ş. Salih Özcan Borussia Dortmund Aral Şimşir FC Midtjylland Arda Güler Real Madrid CF Barış Alper Yılmaz Galatasaray A.Ş. Deniz Gül FC Porto İrfan Can Kahveci Kasımpaşa A.Ş. Kenan Yıldız Juventus Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe A.Ş. Oğuz Aydın Fenerbahçe A.Ş. Semih Kılıçsoy Cagliari Calcio Yunus Akgün Galatasaray A.Ş.

KAMP PROGRAMI

Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 23 Mart Pazartesi günü saat 12.00'de Riva'daki TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Türk kulüplerinde forma giyen milli futbolcular ise Süper Lig'de 27'nci hafta müsabakalarının tamamlanmasıyla birlikte 20 Mart Cuma gününden itibaren Riva'da kademeli olarak antrenman ve toplantılara katılmaya başlayacak.

Romanya maçı öncesi basın toplantısı 25 Mart saat 13.45'te düzenlenecek.

Montella ve aday kadrodan bir futbolcu, 25 Mart Çarşamba günü saat 13.45'te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Ay-Yıldızlılar, Romanya karşılaşması öncesindeki son çalışmasını saat 16.30'da maçın oynanacağı Beşiktaş Park'ta yapacak.

Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde 26 Mart Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak Türkiye-Romanya müsabakası, TV8 ve Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

