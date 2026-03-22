Trendyol 1. Lig’de haftanın merakla beklenen karşılaşmalarından biri bugün ekranlara gelecek. Hatayspor-Amedspor maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak merak ediliyor. İşte Hatayspor-Amedspor şifresiz canlı yayın bilgileri...

Amedspor ligde bu sezon oynadığı 31 karşılaşmada 19 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 64 puanla 2. sırada zirveye oynuyor. Hatayspor ise 7 beraberlik ve 24 mağlubiyetle topladığı 7 puanla ligde 19. sırada yükselme hedefinde. Peki, Hatayspor-Amedspor maçı nerede izlenir, hangi kanalda?

Hatayspor-Amedspor maçı nerede izlenir, hangi kanalda? Şifresiz canlı yayın bilgileri belli oldu!

HATAYSPOR-AMEDSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Hatayspor-Amedspor maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele şifresiz olarak ekranlara gelecek.

HATAYSPOR-AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Hatayspor-Amedspor maçı 22 Mart Pazar günü saat 13.30’da başlayacak. Karşılaşmaya Hatay’daki Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.

HATAYSPOR-AMEDSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Karşılaşmada düdük Melih Aldemir'de olacak. Yardımcılıklarını Arif Dilmeç ve Harun Terin üstlenirken, dördüncü hakem olarak Erdem Temel görev yapacak.

