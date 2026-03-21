A Milli Futbol Takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası play-off sürecine doğru yol aldı. En yakın milli maç ne zaman, Türkiye-Romanya maçı hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak merak edilirken Romanya maçı için aday kadro da açıklandı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, yarı final etabında Romanya Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. İstanbul’da oynanacak mücadele için geri sayım başladı. Peki, en yakın milli maç ne zaman, Türkiye-Romanya maçı hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak?

EN YAKIN MİLLİ MAÇ NE ZAMAN?

En yakın milli maç önümüzdeki hafta Türkiye-Romanya arasında yapılacak. Ay-yıldızlı ekibimiz önümüzdeki Dünya Kupası play-off yarı final maçında Romanya Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI HANGİ GÜN?

Türkiye ile Romanya arasındaki play-off yarı finali 26 Mart Perşembe günü İstanbul’da oynanacak. Heyecanla beklenen Türkiye-Romanya maçı Beşiktaş Park’ta saat 20.00’de başlayacak.



TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

26 Mert Perşembe oynanacak Türkiye-Romanya milli maçı Exxen ve TV8 kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Milli takımımız Romanya'yı yenerse play-off finalinde 31 Mart'ta Slovakya-Kosova eşleşmesinin kazananıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.



TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından belirlenen kadroya 30 futbolcu çağrıldı.

Ay-yıldızlı ekibin aday kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Mert Müldür (Fenerbahçe), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Ozan Kabak (Hoffenheim), Zeki Çelik (Roma), Merih Demiral (Al Ahli)

Orta saha: Kaan Ayhan (Galatasaray), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Atakan Karazor (Stuttgart)

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Deniz Gül (Porto), Kenan Yıldız (Juventus), Semih Kılıçsoy (Cagliari)

