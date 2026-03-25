ŞOK aktüel kataloğu satışa çıktı! 25-31 Mart ŞOK indirimli ürünler kataloğunda neler var?
ŞOK marketlerde yeni haftanın aktüel kataloğu yayımlanarak raflardaki yerini aldı. 25-31 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında gıda ürünlerinden küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden tekstil ve aksesuara kadar geniş bir ürün yelpazesi dikkat çekiyor. Uygun fiyatlı ürün seçenekleriyle öne çıkan katalogda, özellikle 48 parça yemek takımı, çelik çaydanlık seti ve elektronik ürünlerdeki indirimler tüketicilerin ilgisini artırıyor.
Her hafta yenilenen kampanyalarıyla alışveriş listelerini doğrudan etkileyen ŞOK aktüel kataloğu, bu hafta da farklı kategorilerde sunduğu ürün çeşitliliğiyle öne çıkıyor. 25 Mart itibarıyla satışa sunulan ürünler, hem temel ihtiyaçlara hitap etmesi hem de avantajlı fiyatlarıyla dikkat çekerken, özellikle mutfak, temizlik, elektronik ve giyim kategorilerindeki ürünler yoğun talep görüyor. Haftalık alışverişini planlayan tüketiciler, katalogda yer alan fırsatları yakından takip ediyor.
25-31 MART ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Mis Yarım Yağlı Taze Beyaz Peynir 650 g 155 TL
Muratbey Tam Yağlı Kaşar Peyniri 500 g 249 TL
Lipton Doğu Karadeniz Çayı 1000 g 249 TL
Hünnap Çikolatalı Gevrek 240 g 80 TL
Lio Riviera Zeytinyağı 2 L 449 TL
Yerli Pilavlık Pirinç 2,5 kg 135 TL
Superfresh Pizza King 4’lü 780 g 229 TL
Toto Sürpriz Oyuncaklı Sütlü Çikolata 3x15 g 99 TL
Cumhuriyet Dana Parmak Sucuk 300 g 359 TL
Pantene Kesintisiz Nem Takviyesi Şampuan 400 ml 120 TL
Molfix Premium Smart Bebek Bezi 359 TL
Nivea Yoğun Besleyici Vücut Sütü 250 ml 125 TL
Nivea Soft Bakım Kremi Nemlendirici 200 ml 87,50 TL
Asperox Yüzey Temizleyici 2,5 L 94,50 TL
Şarjlı Dikey Süpürge 4.499 TL
Saç Düzleştiricisi 399 TL
Şarjlı Saç Sakal Tıraş Makinesi 699 TL
Buharlı Temizleyici 1.799 TL
Shake’n Take Joy Blender 1.799 TL
Tea Time Çay Makinesi 1.699 TL
Altın File Rölyefli 48 Parça Yemek Takımı 4.490 TL
24 Parça Çatal Kaşık Takımı 1.499 TL
Buhar Kapaklı Çelik Çaydanlık Seti 1.090 TL
Karnıyarık Çelik Tencere 1090 TL
Gümüş Renkli Oval Tepsi 349 TL
Tava 449 TL
Derin Tencere 729 TL
Gold Rimli Ayaklı Meşrubat Bardağı 3’lü 349 TL
Gold Rimli Meşrubat Bardağı 3’lü 249 TL
Danıel Klein Kadın Kol Saati 1.599 TL
Danıel Klein Erkek Kol Saati 1.599 TL
Danıel Klein Kadın Kol Saati 1.999 TL
Emporio Armani Erkek Kol Saati 9.999 TL
Just Cavalli Kadın Kol Saati 8.999 TL