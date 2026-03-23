İM’in 27 Mart 2026 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Elektronikten mutfak ürünlerine, ev tekstilinden küçük ev aletlerine kadar geniş ürün yelpazesi dikkat çekerken, uygun fiyatlı kampanyalar yine öne çıkıyor. Özellikle BİM Redmi15 c fiyatı, satışa çıkacağı tarih merak ediliyor.

Her hafta tüketicilerin yakından takip ettiği BİM aktüel ürünler kataloğunun yeni listesi açıklandı. 27 Mart Cuma günü satışa sunulacak ürünler arasında özellikle teknoloji ürünleri, çeyiz setleri ve mutfak ekipmanları dikkat çekiyor. Yeni katalog, farklı bütçelere hitap eden seçenekleriyle alışveriş planlarını yeniden şekillendirecek gibi görünüyor.

BİM REDMİ 15C FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

BİM'de Xiaomi'nin Redmi 15c 256GB cep telefonu satışa çıkıyor. Fiyatı 13 bin 290 TL olan telefonun özellikleri arasında arka kamerası 50mp ön kamerası 8mp, Ram 8G Rom 256 GB ve pil gücü 6000 mAh yer alıyor.

BİM 27 MART 2026 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Kaan 7 HP Şanzımanlı Tam Profesyonel Çapa Makinesi 19.490 TL

Senna 58' Frameless Ultra HD 4K Google Tv 15.500 TL

Senna 32' Hd Ready Android 10 Led Tv 6.500 TL

Para Sayma Makinesi 3.750 TL

Xiaomi Redmi 15c Cep Telefonu 13.290 TL

Xiaomi C201 Smart Kamera 1.290 TL

Kumtel Ultrasonik ve Işıklı Hava Nemlendirici 1.750 TL

Paşabahçe Aurora Oval Servis Tabağı 109 TL

Paşabahçe Aurora Çukur Tabak 89 TL

Bambu Kapaklı Porselen Çerezlik 3'lü 229 TL

Cam Kupa 6'lı 209 TL

Cam Lokumluk 3'lü 125 TL

Cam Şekerlik 89 TL

Akasya Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 600 ml 185 TL

Akasya Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 1600 ml 289 TL

Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.750 TL

Emsan Çaydanlık 1.190 TL

Güral Porselen 48 Parça Kare Fileli Dekorlu Yemek Takımı 6.490 TL

Paşabahçe Diamond Meşrubat Bardağı 4'lü 139 TL

Paşabahçe Diamond Ayaklı Su Bardağı 6'lı 279 TL

Paşabahçe Timeless 12 Parça Çay Takımı 579 TL

Paşabahçe Kristalin Ayaklı Servis Tabağı 30 cm 299 TL

Paşabahçe Diamond Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 249 TL

Rexon Şarjlı Saç ve Sakal Tıraş Makinesi 699 TL

Onvo Katlanabilir Saç Kurutma Makinesi 799 TL

Renkli Çelik Termos 1 Litre 1.150 TL

Çelik Termso 2 Litre 829 TL

Heifer Airshape V2 Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti 3.990 TL

Kumtel Dijital Yeni Nesil Semaver 3.249 TL

Kumtel Şarjlı Vakumlu Cam Temizleyici 999 TL

Oyuncak Mutfak Seti (40 Parça): 999 TL

Sessiz Top (~18 cm): 249 TL

fixWood Ahşap Çubuklu Ayakkabılık (23x66x78 cm): 379 TL

Oyuncak Vakumlu Elektrik Süpürgesi: 529 TL

Kristal Şehir Blok Oyuncak (158 Parça): 429 TL

Dollyland Minkie Yol Arkadaşım: 299 TL

PanoBig Bebek Etkinlik Kitabı: 290 TL

Eğlenceli Patlayan Patates Oyunu: 289 TL

Quiz Game Kutu Oyunu: 289 TL

Kappa Küçük Boy ABS Valiz 699 TL

Kappa Orta Boy ABS Valiz 799 TL

Kappa Büyük Boy ABS Valiz 899 TL

Kadın Düğmeli Pijama Takımı 699 TL

Erkek Pijama Takımı 599 TL

Dagi Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 249 TL

Dagi Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 359 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 479 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 359 TL

