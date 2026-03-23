BİM'e Redmi 15c, akıllı kamera ve para sayma makinesi geliyor! 27 Mart BİM aktüel ürünler listesi
İM’in 27 Mart 2026 tarihli aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Elektronikten mutfak ürünlerine, ev tekstilinden küçük ev aletlerine kadar geniş ürün yelpazesi dikkat çekerken, uygun fiyatlı kampanyalar yine öne çıkıyor. Özellikle BİM Redmi15 c fiyatı, satışa çıkacağı tarih merak ediliyor.
Her hafta tüketicilerin yakından takip ettiği BİM aktüel ürünler kataloğunun yeni listesi açıklandı. 27 Mart Cuma günü satışa sunulacak ürünler arasında özellikle teknoloji ürünleri, çeyiz setleri ve mutfak ekipmanları dikkat çekiyor. Yeni katalog, farklı bütçelere hitap eden seçenekleriyle alışveriş planlarını yeniden şekillendirecek gibi görünüyor.
BİM REDMİ 15C FİYATI VE ÖZELLİKLERİ
BİM'de Xiaomi'nin Redmi 15c 256GB cep telefonu satışa çıkıyor. Fiyatı 13 bin 290 TL olan telefonun özellikleri arasında arka kamerası 50mp ön kamerası 8mp, Ram 8G Rom 256 GB ve pil gücü 6000 mAh yer alıyor.
BİM 27 MART 2026 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
Kaan 7 HP Şanzımanlı Tam Profesyonel Çapa Makinesi 19.490 TL
Senna 58' Frameless Ultra HD 4K Google Tv 15.500 TL
Senna 32' Hd Ready Android 10 Led Tv 6.500 TL
Para Sayma Makinesi 3.750 TL
Xiaomi Redmi 15c Cep Telefonu 13.290 TL
Xiaomi C201 Smart Kamera 1.290 TL
Kumtel Ultrasonik ve Işıklı Hava Nemlendirici 1.750 TL
Paşabahçe Aurora Oval Servis Tabağı 109 TL
Paşabahçe Aurora Çukur Tabak 89 TL
Bambu Kapaklı Porselen Çerezlik 3'lü 229 TL
Cam Kupa 6'lı 209 TL
Cam Lokumluk 3'lü 125 TL
Cam Şekerlik 89 TL
Akasya Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 600 ml 185 TL
Akasya Kapaklı Gravürlü Cam Kavanoz 1600 ml 289 TL
Emsan 30 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 1.750 TL
Emsan Çaydanlık 1.190 TL
Güral Porselen 48 Parça Kare Fileli Dekorlu Yemek Takımı 6.490 TL
Paşabahçe Diamond Meşrubat Bardağı 4'lü 139 TL
Paşabahçe Diamond Ayaklı Su Bardağı 6'lı 279 TL
Paşabahçe Timeless 12 Parça Çay Takımı 579 TL
Paşabahçe Kristalin Ayaklı Servis Tabağı 30 cm 299 TL
Paşabahçe Diamond Ayaklı Kahve Yanı Su Bardağı 6'lı 249 TL
Rexon Şarjlı Saç ve Sakal Tıraş Makinesi 699 TL
Onvo Katlanabilir Saç Kurutma Makinesi 799 TL
Renkli Çelik Termos 1 Litre 1.150 TL
Çelik Termso 2 Litre 829 TL
Heifer Airshape V2 Saç Şekillendirme ve Kurutma Seti 3.990 TL
Kumtel Dijital Yeni Nesil Semaver 3.249 TL
Kumtel Şarjlı Vakumlu Cam Temizleyici 999 TL
Oyuncak Mutfak Seti (40 Parça): 999 TL
Sessiz Top (~18 cm): 249 TL
fixWood Ahşap Çubuklu Ayakkabılık (23x66x78 cm): 379 TL
Oyuncak Vakumlu Elektrik Süpürgesi: 529 TL
Kristal Şehir Blok Oyuncak (158 Parça): 429 TL
Dollyland Minkie Yol Arkadaşım: 299 TL
PanoBig Bebek Etkinlik Kitabı: 290 TL
Eğlenceli Patlayan Patates Oyunu: 289 TL
Quiz Game Kutu Oyunu: 289 TL
Kappa Küçük Boy ABS Valiz 699 TL
Kappa Orta Boy ABS Valiz 799 TL
Kappa Büyük Boy ABS Valiz 899 TL
Kadın Düğmeli Pijama Takımı 699 TL
Erkek Pijama Takımı 599 TL
Dagi Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 249 TL
Dagi Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 359 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 479 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Alez 359 TL