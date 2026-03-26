Çağla Şikel’in paylaştığı çikolata tarifi, kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Az malzemeyle kolayca hazırlanabilen tarif, özellikle sağlıklı atıştırmalık arayanların ilgisini çekiyor.



Son günlerde en çok konuşulan lezzetlerden biri, Çağla Şikel’in paylaştığı pratik çikolata tarifi oldu. Büyük ilgi gören tarifin öne çıkmasının en önemli nedeni ise hem kolay ulaşılabilir malzemelerle hazırlanması hem de pişirme gerektirmemesi. Evde kolayca bulunabilen kakao, bal ve Hindistan cevizi yağı gibi malzemelerle hazırlanıyor. Şeker yerine bal kullanılan çikolata, 20 dakikada hazır hale geliyor.

TARİFTE YER ALAN MALZEMELERİN FAYDALARI Tarifte yer alan kakao, antioksidan bakımından zengin yapısıyla öne çıkarken; uzmanlar kaliteli kakao tüketiminin ruh halini olumlu etkileyebileceğini belirtiyor. Hindistan cevizi yağı ise son yıllarda sıkça tartışılan besinlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bazı uzmanlar doymuş yağ oranına karşı temkinli olunması gerektiğini vurgularken, bazıları ise kontrollü tüketildiğinde enerji verdiğini ve tokluk hissini desteklediğini ifade ediyor.



Tarife eklenen tahin ise çikolatayı besin değeri açısından bir adım öne taşıyor. Susamdan elde edilen tahin; sağlıklı yağlar, kalsiyum ve çeşitli mineraller açısından zengin bir içerik sunuyor. Uzmanlara göre tahin, uzun süre tokluk hissi sağlayarak ani tatlı isteğini dengelemeye yardımcı olabilir. Kısa sürede viral olan bu çikolata, porsiyon kontrolüne dikkat edildiğinde, gün içinde sağlıklı bir atıştırmalık olarak tercih edilebilir.

ÇAĞLA ŞİKEL'İN ÇİKOLATA TARİFİ Malzemeler -2 yemek kaşığı bal

-2 yemek kaşığı saf kakao

-4 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

-2 yemek kaşığı tahin

-Yarım su bardağı fındık

Hazırlanışı Bir karıştırma kabında bal ve kakaoyu iyice karıştırın. Ayrı bir kapta Hindistan cevizi yağını eritip karışıma ekleyin. Ardından tahini ilave ederek homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Fındıkları bir poşet yardımıyla iri parçalar halinde kırıp karışıma ekleyin. Hazırladığınız karışımı silikon bir kaba dökün ve buzdolabında yaklaşık 20 dakika dinlendirin. Süre sonunda dilimleyerek servis edebilirsiniz.

