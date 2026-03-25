2026 yılı için Türkiye Halk Bankası bünyesinde Müfettiş Yardımcısı, İç Kontrolör Yardımcısı, Uzman Yardımcısı ve Servis Görevlisi personel alımları için başvurular 24 Mart 2026 itibarıyla başladı. İlgili sınav tarihleri, kadro dağılımları ve aranan şartlar belli oldu. Peki, 2026 Halkbank personel alımı sınavı ne zaman, başvuru şartları neler?

Halkbank, 2026 yılı personel ihtiyacını karşılamak üzere çok sayıda alım yapacağını duyurdu. Müfettiş Yardımcılığı, İç Kontrolör Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı ve Servis Görevlisi kadrolarına yapılacak alımlar için başvuru süreci hızla başladı. Binlerce aday, başvuru tarihleri, sınav takvimi ve kriterler hakkında ayrıntılı bilgi arıyor.

HALKBANK PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

Halkbank, 2026 yılı personel alımı sürecini resmen açtı ve başvurular 24 Mart-12 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacak. Banka, farklı eğitim seviyelerine ve görev tanımlarına uygun olarak müfettiş yardımcısı, iç kontrolör yardımcısı, uzman yardımcısı ve servis görevlisi unvanlarında işe alım yapacağını duyurdu. Hem merkezi hem de taşra birimlerinde görev alacak personel ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor.

Başvurular, adayların Anadolu Üniversitesi’nin resmi başvuru platformu olan https://ais.anadolu.edu.tr adresinden online olarak yapılacak.

2026 HALKBANK PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Halkbank personel alımı kapsamında yazılı sınav 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek. Sınav, müfettiş yardımcılığı, iç kontrolör yardımcılığı, uzman yardımcılığı ve servis görevlisi için ayrı ayrı uygulanacak.

Sınav günü ve yeri, adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecek olup, sınav giriş belgesi 20 Nisan 2026 Pazartesi günü itibarıyla Anadolu Üniversitesi’nin sisteminden temin edilebilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Halkbank personel alımına katılmak isteyen adayların birçok şartı karşılaması gerekiyor. Başvuracakların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Türk Ceza Kanunu’nda belirtilen haklarından mahrum bulunmaması ve hukuki süreçlerde herhangi bir engelinin olmaması aranıyor. Ayrıca adayların bankacılık kanunu gereği bankalarda çalışması yasaklanmamış olmalıdır.

Yaş ve eğitim şartları da unvanlara göre farklılık gösteriyor. Müfettiş ve iç kontrolör yardımcılığı için lisans mezunlarının 01.01.1998 ve sonrası, yüksek lisans/doktora mezunlarının ise 01.01.1996 ve sonrası doğumlu olması gerekiyor. Uzman yardımcılığı için ise 01.01.1996 sonrası doğum şartı aranıyor.

Tüm adayların dört yıllık eğitim veren üniversitelerin belirli bölümlerinden mezun olmaları ya da Haziran 2026 itibarıyla mezun olacak olmaları isteniyor. Ayrıca sağlık, askerlik, başka bir kuruma zorunlu hizmet yükümlülüğü olmaması gibi şartlar da aranan kriterler arasında yer alıyor.

HALKBANK PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI VE SAYISI

Müfettiş Yardımcısı kadrosunda 45, İç Kontrolör Yardımcısı kadrosunda 25, Uzman Yardımcısı kadrosunda 250, servis görevlisi alımlarında ise 380 personel planlanıyor.

HALKBANK PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Giriş sınavı yazılı aşaması; 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 14.00’te Adana, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul (Anadolu-Avrupa), İzmir, Malatya, Samsun, Trabzon olmak üzere 11 il ve 12 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

SINAV BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru için adaylardan 500 TL ücret alınacak ve bu tutar Anadolu Üniversitesi başvuru sisteminden kredi/banka kartıyla yatırılacak.

