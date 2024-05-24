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Bilişim Vadisi İzmir'in hedefi belli oldu! Tersine beyin göçünün merkezi olmak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bilişim Vadisi İzmir&#039;in hedefi belli oldu! Tersine beyin göçünün merkezi olmak

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçen yıl faaliyete başlayan Bilişim Vadisi İzmir, başta yazılım, otomotiv ve bilişim olmak üzere farklı sektörlerdeki 34 şirkete ev sahipliği yapıyor.

179 bin 353 metrekare arazi üzerinde kurulan, açılışı da 2 Mayıs 2023'te gerçekleştirilen Bilişim Vadisi İzmir'de, 4 bin 359 metrekare kiralanabilir AR-GE ofisi ve 1996 metrekare kuluçka ofisi bulunuyor.

Bilişim Vadisi İzmir'in hedefi belli oldu! Tersine beyin göçünün merkezi olmak - 1. Resim

Odak alanı yüksek teknoloji olan kampüs, Milli Teknoloji Hamlesi ile faydalı yeniliklerin ulusal ve uluslararası arenada öncü bir yapısı şeklinde planlandı.

Bilişim Vadisi İzmir'in hedefi belli oldu! Tersine beyin göçünün merkezi olmak - 2. Resim

Desteklediği girişimcileri daha da ileriye taşımayı hedefleyen Bilişim Vadisi İzmir, geride kalan 1 yılda 13 kuluçka ve 21 AR-GE firması olmak üzere bünyesinde 34 şirketi barındırıyor.

Bilişim Vadisi İzmir'in hedefi belli oldu! Tersine beyin göçünün merkezi olmak - 3. Resim

Kampüste faaliyet gösteren uluslararası bir şirket ise 726 personelle yapay zeka alanında çalışmalar yapıyor.

Bilişim Vadisi Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, AA muhabirine, yaklaşık 1 yıl önce açılışını gerçekleştirdikleri teknoloji merkezinin hayal ve hedefinin çok uzun yıllar öncesine dayandığını söyledi.

Bilişim Vadisi İzmir'in hedefi belli oldu! Tersine beyin göçünün merkezi olmak - 4. Resim

Şu anki mevcut durumu Bilişim Vadisi İzmir'in birinci etabı olarak gördüklerini dile getiren Baran, şunları kaydetti:

"Bilişim Vadisi İzmir'e tahsis ettiğimiz toplam arazi 179 bin 353 metrekare. Bu alanda 60 bin metrekarelik bir teknoparkın kurulmasını sağlayabiliriz. Birinci aşamada 9 bin 500 metrekare inşa ettik. Bunun 2, 3 ve 4'üncü fazında da 60 bin metrekarelik inşaat alanı ortaya çıkabilir. İçinde kiralama ofisleri ve AR-GE merkezlerinin bulunduğu kampüsümüzün tersine beyin göçüyle hem de direkt beyin göçüyle ülkemizin ithalat-ihracat dengesini lehimize dönüştüren bir eksene evrilmesini bekliyoruz. Çok basit bir örnekle anlatayım, Bilişim Vadisi İzmir'e uluslararası arenadan gelip yerleşen şu anda sadece bir firmanın 700'ün üzerinde insan istihdam ettiğini ve çok ciddi değer oluşturduğunu söyleyebilirim."

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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