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Haberler > Teknoloji > Quick Finans Avrupa’nın treyler üreticisi Krone’nin Türkiye’de finansman partneri oldu!

Quick Finans Avrupa’nın treyler üreticisi Krone’nin Türkiye’de finansman partneri oldu!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Quick Finans Avrupa’nın treyler üreticisi Krone’nin Türkiye’de finansman partneri oldu!
Işbirliği, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

118 yıllık geçmişe sahip olan ve karayolu taşımacılığına treyler üretimi gerçekleştiren Alman KRONE firması ile yeni nesil finansman şirketi vizyonu ile sektöre dinamik bir giriş yapan Quick Finans, finansman partnerliği konusunda önemli bir iş birliğine imza attı.

KRONE Trailer International Genel Müdürü Semih Pala ve her iki şirket yetkililerinin katılımı ile 7 Mayıs’ta gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ;

“Yenilikçi ve geniş yelpazede çeşitlendirilmiş kredi ürünleri ile faaliyet gösterdiği sektörde, 1.5 yıl içerisinde geliştirdiği stratejik işbirlikleri, distribütörleri ve bayi satış ağı ile Ülke sathında geniş bir kapsayıcılığa ulaşan Quick Finans, öncelikli olarak Ülke ekonomisinin temel dinamiklerini oluşturan KOBi’ler ve küçük esnafa finansman çözümleri sunmayı hedeflemiş olup, kullandırdığı kredilerin %88’ini bu kesime verilen krediler oluşturmaktadır.

Diğer taraftan, Ülkemizde doğrudan Alman sermayesi ile kurularak, Ülkemiz ekonomisinin kan damarlarını ve ihracat kanalının temelini oluşturan lojistik sektörünün temel ihtiyacı treyler üretimini Almanya’daki 5 fabrikası dışında sadece Türkiye’de bulunan fabrikası’nda gerçekleştirerek suretiyle 500 kişilik istihdam oluşturan ve üretiminin % 50’sini ihraç ederek Ülkemiz ekonomisine katkılar sağlayan Avrupa’nın lider treyler üreticisi KRONE ile gerçekleştirilecek finans partnerliği işbirliğimizin mevcut ekonomik konjonktürde reel sektöre önemli bir kaldıraç imkanı sağlayacağından eminiz.

Belirtilen misyon ve stratejilerimiz ile ulaşmış olduğumuz kapsayıcılığımız, sektörde Şirketimize karşı çok güçlü bir yönelim sağlamış olup, KRONE ile gerçekleşen Finans Partnerliği işbirliğimiz de bu yönelimin önemli bir göstergesi olmuştur.

Quick Finans aynı zamanda, Ülkemizde bir sigorta grubunun ilk finansman şirketi hüviyeti ile de Ülke varlıklarının, milli servetinin korunması ve sürdürülebilirliğinde çok kritik rolü olan sigorta ürünleri primlerinin kredilendirilmesine yönelik bütünleşik kredi ürünleri ile Ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edecektir.

Quick Finans Avrupa’nın treyler üreticisi Krone’nin Türkiye’de finansman partneri oldu! - 1. Resim

KRONE ve Quick Finans işbirliğinin hayırlı olmasını ve tüm taraflar ile ekosistemde yer alan tedarikçi-satış ağını oluşturan işletmelere katkı sağlamasını diliyorum.” açıklamalarını yapmıştır.

KRONE Trailer International Genel Müdürü Semih Pala, “KRONE Türkiye olarak, reel ekonomiye doğrudan katkı sağlayan finans şirketlerinin en gençlerinden biri olan Quick Finans ile iş birliği protokolü imzalamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu önemli iş birliği, KOBİ'lere finansal çözümler sunma odaklı Quick Finans'ın gücü ve uzmanlığı ile KRONE'nin üstün kaliteli taşıma çözümlerini birleştirerek sektöre yeni bir soluk getirecek.

Quick Finans Avrupa’nın treyler üreticisi Krone’nin Türkiye’de finansman partneri oldu! - 2. Resim
 
1906 yılında Almanya merkezli olarak kurulan KRONE, köklü bir geçmişe sahip ve Türkiye'deki varlığımız ile ülkemizin lojistik sektörüne katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. 2024’ün ilk çeyreğinde kendi ürün grubumuzda, %33 pazar payıyla güçlü bir konuma sahibiz. İzmir Tire'deki fabrikamız yıllık 7.000 araçlık üretim kapasitesiyle Türkiye'nin lojistik altyapısını güçlendirmeye devam ediyor ve Türkiye'den 31 ülkeye yapılan ihracat, uluslararası alanda varlık göstermemize olanak sağlıyor. Günümüzde ihracatın yaklaşık %40'ı karayoluyla gerçekleşiyor, bu veri ticari araç sektörünün dış ticaretteki önemini ortaya koyuyor.

Enflasyonla mücadele kapsamında krediye erişimin kısıtlandığı bir dönemde Quick Finans ile yaptığımız iş birliğinin, lojistik sektöründe yatırımı kolaylaştırarak Türk nakliyecisini daha da güçlendireceğini ve bu sayede ekonomiye önemli bir destek sağlayacağını düşünüyoruz. Bu iş birliğinin her iki tarafa da hayırlı olmasını dilerim.” açıklamasında bulundu.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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