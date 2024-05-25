Google'dan Beşiktaş sürprizi! Türkiye Kupası için özel kutlama
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 yenerek Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı. Bu zaferin ardından Google, arama sonuçlarında Beşiktaş taraftarlarına özel bir kutlama hazırladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş - Trabzonspor arasında oynanan maçta Beşiktaş maçı 3-2 yenerek kupayı müzesine götürmeyi başardı. Bu başarının ardından Google'da maç sonucunu merak eden taraftarlar sürprizle karşılaştı.
Siyah beyazlılar Onuachu’nun klas golüyle geriye düşse de, Ghezzal penaltıdan tabelayı eşitledi. Salih Uçan Kartal’ı öne geçirdi. Pepe takımını umutlandırsa da Al Musrati füzesiyle ‘kupa bizim’ dedi. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan katılma hakkı kazandı.
GOOGLE'DA BEŞİKTAŞ KUTLAMASI NASIL YAPILIR?
- Telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan Google'ı açın.
- Arama kısmına "Beşiktaş-Trabzonspor" ya da "Ziraat Türkiye Kupası Finali" yazarak arama yapın.
- Ekranınızda havai fişekler patlamaya başlayacaktır, eğer patlamıyorsa aşağıda bulunan butondan aktifleştirebilirsiniz.
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi