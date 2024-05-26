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Rize'de yayladan dönen kişi ayı yavrusuna süt verdi!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ayı Yavrusu, Haber

Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yayladan dönen kişi, yolda gördüğü ayı yavrusuna süt verdi.

İlçeye bağlı 2 bin 70 rakımdaki Gito Yaylası'ndan dönen Furkan Cihan, yolun kenarında ayı yavrusu olduğunu fark etti.

Aracından inerek hayvanın yanına giden Cihan, biberon gibi kullandığı pet şişeyle ayıya süt verdi ve bu anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Rize'de yayladan dönen kişi ayı yavrusuna süt verdi! - 1. Resim

Görüntülerde, ayıyı sütle besleyen Cihan'ın "Hayallerimin arasında bir de küçük yavru ayı beslemek vardı." sözleri yer alıyor.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
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