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Haberler > Teknoloji > Hakkari'de hızlı internet için ekipler 2 kilometre boyunca fiber optik kabloyu taşıdı!

Hakkari'de hızlı internet için ekipler 2 kilometre boyunca fiber optik kabloyu taşıdı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hakkari&#039;de hızlı internet için ekipler 2 kilometre boyunca fiber optik kabloyu taşıdı!
Türk Telekom, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Türk Telekom’a bağlı ekipler, mahalleye daha hızlı internet sağlamak için fiber optik kablosunu 2 kilometre taşıdılar.

İnterneti ışık hızıyla taşıyabilen fiber optik kablolar günden güne dünyada ve ülkemizde yaygınlaşmakta. Yapılan yatırımlar sayesinde evlere gelen internet hızlanırken Türkiye'nin hızına hız katmaya devam ediliyor. Altyapı ve kazı çalışmalarını gerçekleştiren ekipler aralıksız olarak çalışırken, zaman zaman zorluklarla karşılaşabiliyorlar.

Türk Telekom’a bağlı alt firma ekipleri, mahallelere daha hızlı internet sağmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Eski hatların yerine yeni hatları döşemek için fiber optik kablosunu sırtına alan ekipler, 2 kilometre taşıyarak erişimin kolay olmasını sağladılar.

DAHA İYİ DAHA HIZLI

Zorlu bir çalışmayla mesai yaptıklarını belirten Selahaddin Basmacı isimli firma çalışanı, “Bizde Yüksekova-Şemdinli yolunda fiber hattını çekmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eski hattı iptal ederek, daha iyi ve daha hızlı olan fiber hattına yer veriyoruz. Bu işlemi de yaparken sırtımıza aldığımız fiber optik kablosunu 2 kilometre boyunca taşıyoruz. Amacımız vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sağlamaktır” dedi.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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