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Knight Online Türkiye'ye 750 bin TL para cezası! Hukuka aykırı hareket cezasız kalmadı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Knight Online Türkiye&#039;ye 750 bin TL para cezası! Hukuka aykırı hareket cezasız kalmadı
Kvkk, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Haber

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Knight Online oyununda kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde işlenmesi ve yurt dışına aktarılması nedeniyle ilgili şirkete 750 bin TL idari para cezası verdi.

Bir kullanıcı tarafından yapılan başvuru üzerine harekete geçen KVKK, Knight Online'ın internet sitesinde yer alan "aydınlatma metni", "gizlilik politikası" ve "çerez politikası" metinlerini inceledi. İncelemede, bu metinlerde kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasının mümkün olduğu ifadesinin yer aldığı tespit edildi.

Knight Online Türkiye'ye 750 bin TL para cezası! Hukuka aykırı hareket cezasız kalmadı - 1. Resim

Başvuruda ayrıca, şirket tarafından hile ve dolandırıcılığı önlemek amacıyla kullanılan üçüncü taraf bir yazılımın da oyuna her giriş sırasında çalıştığı ve bu yazılımın bilgisayarda bulunan tüm dosya ve yazılımları taradığı, oyun açık kaldığı sürece de çalışmaya devam ettiği belirtildi. Başvurucu, bu yazılım aracılığıyla kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde elde edildiğini ve yurt dışına aktarıldığını savundu. Şirketin "yalnızca IP adresi ile tespit yapıyoruz" şeklindeki savunmasını da reddederek, bir kişinin cihazında hangi yazılımın çalıştığının yalnızca IP adresi ile tespit edilmesinin teknik olarak imkansız olduğunu belirtti.

Knight Online Türkiye'ye 750 bin TL para cezası! Hukuka aykırı hareket cezasız kalmadı - 2. Resim

KULLANICILARDAN İZİN ALINMIYOR

KVKK incelemesi sonucunda, Knight Online'ın internet sitesinde çerezlere ilişkin "pop-up" açıklamasında "sadece gerekli çerezleri kullan" ve "tüm çerezlere izin ver" seçeneklerinin yer aldığını ve böylece "açık rıza" alma yoluna gidildiğini tespit etti. Ancak KVKK, açık rızanın "belirli bir konuya ilişkin olma" ve "özgür iradeyle verilme" şartlarını taşıması gerektiğine dikkat çekerek, Knight Online'ın bu şekilde kullanıcılarından rıza almasını hukuka aykırı buldu.

Ayrıca, kişisel veri işleme faaliyetinin hukuka uygun olmadığını ve verilerin yurt dışına aktarımı konusunda da yasal düzenlemelere uyulmadığını belirten KVKK, şirkete 750 bin TL idari para cezası verdi. KVKK ayrıca, Knight Online yetkilisine "çerez politikası", "çerez beyanı", "gizlilik politikası", "aydınlatma metni" ve "veri koruma politikası" gibi metinlerin mevzuata uygun hale getirilmesi ve verilerin yurt dışına aktarımı konusunda kişilerden açık rıza alınması için gerekli düzenlemelerin yapılması talimatında bulundu.

Knight Online Türkiye'ye 750 bin TL para cezası! Hukuka aykırı hareket cezasız kalmadı - 3. Resim

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU (KVKK) NEDİR?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), 10 Ekim 2010 tarihinde kabul edilen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kurulmuştur. KVKK'nın temel görevi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini ve korunmasını sağlamaktır. Bu amaçla KVKK, kişisel veri işleyenlere yönelik denetimler yapmakta, yasal düzenlemelere uyulmaması halinde idari para cezası ve diğer yaptırımları uygulamaktadır.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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