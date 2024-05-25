Samsung ile iFixit arasındaki ortaklık sona erdi! Tamir sürecindeki sorunlar neden oldu?

Her yeni ürün piyasaya sürüldüğünde, iFixit, şirketlerin telefon içerisinde ne gibi değişiklikler yaptığını gösteren bir sökme analizi sunar. Apple, Samsung veya başka herhangi bir şirket olsun, iFixit'in sökümleri onarılabilirliğe ve şirketlerin son kullanıcıya daha fazla seçenek sunmasına nasıl daha fazla önem vermeleri gerektiğine çok dikkat ediyor.

iFixit, 2022'den beri Galaxy marka akıllı telefonlar ve tabletler için orijinal yedek parçalar sunmak üzere Samsung ile ortaklık kurmuştu. Ancak, iFixit, Güney Koreli teknoloji deviyle yollarını ayırmanın arkasındaki sert nedeni paylaştıkça, ortaklığın sona erdiği anlaşılıyor.

iFixit, her zaman daha kolay onarılabilirlik ve daha ucuz yedek parçaları genel halk için desteklemiştir. Görünüşe göre, bu iki husus da iFixit ve Samsung'un yollarını ayırmasına neden oldu. Tamir şirketi, Samsung'dan alınan yedek parça maliyetinin iş yapmak için çok yüksek olduğunu ve ürünlerin iç tasarımının onarılabilir olmadığını belirtti. Daha önce, iFixit'e "çeyrek yılda tamirhane başına sadece yedi Samsung parçası" satma izni verilmişti. Ortaklığın şartlarını bilinmemekle birlikte, bu tür sınırlamalar altında kârlı bir iş yürütmek oldukça zordur.

TELEFONLAR ONARILABİLİR DEĞİL

Rakamlara bakacak olursak, Samsung'un Galaxy S22 için orijinal pili Amerika Birleşik Devletleri'nde 159,99 dolara mal oluyor. Ancak, iFixit'ten yalnızca 22,99 dolara fiyatlandırılmış yan sanayi pili alabiliyorsunuz. Maliyet farkı çok büyük ve ortaklık sona erdikten sonra, iFixit, bir onarım parçasının orijinal veya yan sanayi olup olmadığını belirtmek zorunda kalacak. Bu, tamir şirketinin, son kullanıcıya karşı şeffaflığın bir parçası olarak, kullanıcıların cihazı ister orijinal ister yan sanayi parça ile onarmak istediklerini bildirmeleri gerektiği anlamına gelir.

iFixit'in Samsung ile ortaklığının sona ermesi, parça ve cihaz satmaya ve onarmayı sonlandıracağı anlamına gelmiyor. Ancak, şirket artık Samsung ürünleri için onarım kılavuzları geliştirmeyecek. Wccftech'in haberine göre, Galaxy ürün sahipleri, şirketin Galaxy S23 ve Galaxy Fold 5 için genişletilmiş onarım programını içeren orijinal parçalar ve kılavuzlar için SamsungParts'a ulaşabiliyorlar.