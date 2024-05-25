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Haberler > Teknoloji > NVIDIA ve Dell, yapay zeka fabrikasıyla sektöre güçlü bir giriş yapıyor!

NVIDIA ve Dell, yapay zeka fabrikasıyla sektöre güçlü bir giriş yapıyor!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
NVIDIA ve Dell, yapay zeka fabrikasıyla sektöre güçlü bir giriş yapıyor!
Nvidia, Yapay Zeka, Dell, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

NVIDIA CEO'su Jensen Huang, Dell ile yapılan yapay zeka iş birliğinin ayrıntılarını açıkladı.

NVIDIA CEO'su Jensen Huang, bu hafta yapılacak olan kazanç çağrısı öncesinde, şirketinin hızlı ve son derece rekabetçi yapay zeka donanım sektöründeki en son ortaklığını açıkladı. Yapay zeka bir yıldan uzun bir süredir Wall Street'in moda kelimesi haline geldi ve yatırımcıların Meta, Microsoft ve Google'ın ana şirketi Alphabet gibi yakından izlenen yapay zeka firmalarına sert tepkiler verdiği görüldü. NVIDIA, Dell ile güçlerini birleştirerek Dell'in Blackwell AI GPU'larını destekleyen ve daha kısa olmalarına rağmen kapasitelerini öncekilere göre artıran sunucular sundu.

NVIDIA ve Dell, yapay zeka fabrikasıyla sektöre güçlü bir giriş yapıyor! - 1. Resim

NVIDIA VE DELL'İN YAPAY ZEKA FABRİKASI

Huang, Bloomberg'e konuştuğunda, Dell'in yapay zeka fabrikalarının süregelen yapay zeka dalgasını güçlendirmeye nasıl yardımcı olacağı hakkında daha fazla ayrıntı paylaştı. Huang'a göre bu fabrika, işletmelerin yapay zeka modellerini ve ortamlarını çalıştırmaya yetecek hazır bir donanım paketine erişebilmelerini sağlamak için CPU'lar, GPU'lar, anahtarlar ve diğer bileşenler üretmeye odaklanacak. Wccftech'in haberine göre, Dell'in yapay zeka fabrikası, neredeyse her büyük Amerikan teknoloji şirketinin çeşitli donanım ve yazılım varlıklarından oluşuyor.

NVIDIA ve Dell, yapay zeka fabrikasıyla sektöre güçlü bir giriş yapıyor! - 2. Resim

NVIDIA'NIN GPU'LARI VE RAKİPLERİ

NVIDIA'nın GPU'larının OpenAI'nin ChatGPT'si gibi ağır iş bilgisayar modelleri için ilk tercih olduğuna inanılıyor. NVIDIA'nın yanı sıra AMD de Blackwell ile aynı yükleri çalıştırabilen MI300X yapay zeka hızlandırıcılarını sunuyor. Yapay zeka donanım pazarındaki bir diğer oyuncu ise Intel. Dünyanın kendi CPU'larını tasarlayıp üretebilen tek şirketi olan Intel, Nisan ayında Gaudi 3 yapay zeka hızlandırıcısının H100'e kıyasla bazı uygulamalar için %50'ye varan performans artışı sunabileceğini paylaştığında büyük ses getirmişti.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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