Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > WhatsApp'a renk katılıyor! Artık sohbet renkleri değiştirilebilecek

WhatsApp'a renk katılıyor! Artık sohbet renkleri değiştirilebilecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
WhatsApp&#039;a renk katılıyor! Artık sohbet renkleri değiştirilebilecek

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

WhatsApp'ın klasik yeşil renginden hoşlanmayan kullanıcılar için iyi haberler var. WhatsApp, sohbet baloncuklarının rengini değiştirme imkanı sunan yeni bir tema özelliğini test ediyor.

Yeni özellik, kullanıcılara varsayılan sohbet temasını kişisel tercihlerine göre seçme olanağı tanıyor. Bu özelleştirme şu anda iOS kullanıcıları için WhatsApp beta sürüm 24.11.10.70'te mevcut.

WABetaInfo'nun paylaştığı ekran görüntüsüne göre kullanıcılar, sohbet balonları için beş farklı renkten birini ve bir duvar kağıdı seçebilecekler. Seçilen tema yalnızca kullanıcı tarafından görülebilecek ve diğer kullanıcıların arayüzünde bir değişikliğe neden olmayacak.

WhatsApp'a renk katılıyor! Artık sohbet renkleri değiştirilebilecek - 1. Resim

Bu yeni tema özelliği, yeşil rengin dışında bir alternatif arayanlar ve kişiselleştirme seçeneklerini sevenler için oldukça ilgi çekici olacak. WhatsApp, hâlihazırda kullanıcıların düz renkler ve koyu/açık temalı duvar kağıtları arasından seçim yaparak sohbet arka planını değiştirmelerine izin veriyor. Ayrıca, varsayılan duvar kağıdının görünürlüğü ayarlanabiliyor ve galeriden bir fotoğraf da sohbet arka planı olarak kullanılabiliyor.

WhatsApp'ta şu anda test edilen diğer özellikler arasında yapay zeka tarafından oluşturulan profil fotoğrafları, okunmamış mesaj sayısının gösterimi, gizli topluluk sohbetleri, durum güncellemeleri için yeni kullanıcı arayüzü ve en son çevrimiçi olan kullanıcıların görüntülenmesi yer alıyor.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Zonguldak’ta feci olay: Temizlik yaparken 5 metre yükseklikten beton zemine düştü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hakkari'de hızlı internet için ekipler 2 kilometre boyunca fiber optik kabloyu taşıdı! - TeknolojiHızlı internet için 2 kilometre boyunca kablo taşıdılar!Knight Online Türkiye'ye 750 bin TL para cezası! Hukuka aykırı hareket cezasız kalmadı - TeknolojiKVKK'den Knight Online Türkiye'ye ceza!Samsung ile iFixit arasındaki ortaklık sona erdi! Tamir sürecindeki sorunlar neden oldu? - TeknolojiÜnlü marka Samsung'la olan anlaşmasını sonlandırıyor!Lockheed Martin'in yeni nesil F-16 fabrikası kapılarını açtı! Yeni nesil savaş uçakları hakkında bilgiler paylaşıldı - TeknolojiYeni nesil F-16 fabrikası kapılarını açtı!NVIDIA ve Dell, yapay zeka fabrikasıyla sektöre güçlü bir giriş yapıyor! - TeknolojiNVIDIA ve Dell güçlerini birleştiriyor!ICQ Kapısına kilit vuruyor! Efsane mesajlaşma uygulaması 26 Haziran'da kapanıyor - TeknolojiYılların mesajlaşma efsanesi kepenk indiriyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...