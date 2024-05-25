WhatsApp'a renk katılıyor! Artık sohbet renkleri değiştirilebilecek

WhatsApp'ın klasik yeşil renginden hoşlanmayan kullanıcılar için iyi haberler var. WhatsApp, sohbet baloncuklarının rengini değiştirme imkanı sunan yeni bir tema özelliğini test ediyor.

Yeni özellik, kullanıcılara varsayılan sohbet temasını kişisel tercihlerine göre seçme olanağı tanıyor. Bu özelleştirme şu anda iOS kullanıcıları için WhatsApp beta sürüm 24.11.10.70'te mevcut.

WABetaInfo'nun paylaştığı ekran görüntüsüne göre kullanıcılar, sohbet balonları için beş farklı renkten birini ve bir duvar kağıdı seçebilecekler. Seçilen tema yalnızca kullanıcı tarafından görülebilecek ve diğer kullanıcıların arayüzünde bir değişikliğe neden olmayacak.

Bu yeni tema özelliği, yeşil rengin dışında bir alternatif arayanlar ve kişiselleştirme seçeneklerini sevenler için oldukça ilgi çekici olacak. WhatsApp, hâlihazırda kullanıcıların düz renkler ve koyu/açık temalı duvar kağıtları arasından seçim yaparak sohbet arka planını değiştirmelerine izin veriyor. Ayrıca, varsayılan duvar kağıdının görünürlüğü ayarlanabiliyor ve galeriden bir fotoğraf da sohbet arka planı olarak kullanılabiliyor.

WhatsApp'ta şu anda test edilen diğer özellikler arasında yapay zeka tarafından oluşturulan profil fotoğrafları, okunmamış mesaj sayısının gösterimi, gizli topluluk sohbetleri, durum güncellemeleri için yeni kullanıcı arayüzü ve en son çevrimiçi olan kullanıcıların görüntülenmesi yer alıyor.