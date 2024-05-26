Microsoft'tan tarihi karar! Xbox, konsol üretmekten vazgeçiyor!

Microsoft, Xbox konsolu için tarihi bir karar almak üzere. Yeni ortaya çıkan söylentiler Xbox Next isminde yeni bir platformun kurulacağı ve artık Xbox'un fiziksel olarak bir konsol çıkartmayacağı söyleniyor.

Microsoft, 2001 yılında piyasaya sürdüğü ilk konsol ile PlayStation ile konsol pazarında rekabete girmişti. Yıllar süren rekabette Xbox'un yöneticileri yanlış kararlar aldıkça oyun severlerin güvenini kaybetmeye başladı. Microsoft'un en son piyasaya çıkarttığı Xbox Series X/S konsolları PlayStation'dan donanım olarak güçlü olsa da oyun bakımından geride kaldı. Microsoft oyun geliştiricisi olan Bethesda ve Activision Blizzard'ı satın alsa da şu anda oyun olarak Xbox'un eli güçsüz.

Windows Central'in haberine göre, Xbox artık konsol çıkartmayacak ve küçük bir Windows cihazı çıkartacak. Bu cihaz Xbox stüdyolarının geliştirdiği oyunları bulundururken, Steam sayesinde PC'ye çıkan Sony oyunlarını da çalıştırabilecek. Yeni piyasaya çıkan Surface Pro 11 yapay zekalı bilgisayarlar gibi yapay zeka destekli olacak olan yeni nesil konsollar Ghost of Tsushima: Director's Cut ve God of War gibi Valve'ın dijital mağazasında bulunan eski PlayStation'a özel oyunları bile çalıştırabilecek.





Daha önce ortaya çıkan söylentilere göre, Xbox elde taşınabilir bir konsol geliştiriyordu. Ancak farklı kaynaklardan gelen bilgilere göre Microsoft'un bu projeye ayıracak yeteri kadar bütçesi bulunmamakta. Şimdi ise, ortaya çıkan yeni iddialar Microsoft'un Steam OS benzeri bir proje üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Bu projede, Microsoft referans bir tasarım geliştirecek ve üçüncü taraf üreticiler bu referansa göre kendi konsollarını üretebilecekler. Yeni çıkması planlanan konsollar arasında el konsolları da bulunabilir. Xbox Next projesi, firmanın bünyesinde bulunan Surface ekibi tarafından yönetiliyor. Surface ekibi, Surface Pro 11 referans yapay zeka bilgisayarlarını da tasarlamıştı. Ancak Xbox Next'in kesin olarak hayata geçip geçmeyeceği bilinmemekte.

Şu anda Xbox Next hakkında bilinen çok az şey var, yalnızca geliştirilmekte olduğu ve konsol dünyasında en büyük teknik atılımı gerçekleştireceği düşünülüyor. Bunun nasıl başarılacağı henüz belli olmasa da, yazılım ve depolama ilerlemelerinin bunda büyük bir rol oynaması muhtemel, çünkü RAM ve ekran kartı gibi konsollarda bulunan teknik özelliklerin iki katına çıkarılması gibi bir durum ekonomik olarak mümkün değil.