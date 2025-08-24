Siyonist alçaklığı: Yardım tırlarını yağmalayıp karaborsada satıyorlar!

Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünya Gazze’ye yardım yağdırıyor. Ancak İsrail ordusunun korumasındaki çeteler bunları yağmalıyor. Yağmalanan malzemeler karaborsada yüksek fiyattan satılıyor. Yardımların ulaşmadığı Filistinliler ise birer birer açlıktan ölüyor.

BM’nin bile kabul etmek zorunda kaldığı“kıtlık” Gazze’de bütün gücüyle hüküm sürüyor.Bebekler açlıktan ölüyor, anneler bir an öncedünyaya getirdiği bebekleri elleriyle toprağaveriyor. Bu dramlar yaşanırken, diğer yandabüyük bir Yahudi alçaklığı yaşanıyor. İnsanlıktarihinin en büyük zalimliği ve soykırımınınsergilendiği ve İslam ülkeleri başta olmak üzerebütün dünyanın seyrettiği Gazze’de, yardımlargerçek sahiplerine değil parası olanlara ulaşıyor.Soykırımcı Başbakan Binyamin Netanyahu’nun bizzat emir verdiği üzere katiller sürüsü İsrail ordusu, Gazze’ye gelen yardımların fotoğrafl arınıçekip, dünya ajanslarına “Yardımlar geldi, Gazzelileri dağıtılıyor” diyerek servis ediyor.

ŞEHİT SAYISI ARTIYOR

Hemen ardından yardım dolu İsrail ordusukorumasındaki çeteler Gazze’ye gelen tırlarıyağmalıyor. Ele geçirilen yardım malzemeleridaha sonra karaborsada yüksek fi yatla gerçekihtiyaç sahibi dışındaki insanlara satılıyor. Yardım bekleyen binlerce Filistinli ise, dünyanıngözü önünde susuzluktan, açlıktan birer birerşehit oluyor. Açlıktan şehit olanların sayısının300’e ulaştığı bildiriliyor.

TOPLU ÖLÜMLER SIRADA

Gazze Şeridi’ndeki hükûmetin Medya OfisiMüdürü İsmail es-Sevabite yağmalama olayınıdoğruluyor. Sevabite, 5 yaşın altındaki 3 bin 500çocuğun açlığın pençesinde olduğunu, birkaçgüne, toplu bebek ölümlerinin başlayacağı uyarısını yapıyor. Sevabite “Gazze Şeridi’ne gündeyalnızca 10 ila 30 tır yardım giriyor ve İsrailbunların videosunu çekerek dünyaya pazarlıyor. İsrail’in yardımları ulaştırdığına dair dünyakamuoyunu yanıltıyor, daha sonra yardımlarınçalınmasını kolaylaştırmak için masa altından kanun dışı gruplar ve çetelerle koordinasyonyapıyor” diyor.

İSRAİL ORDUSU YÖNETİYOR

Sevabite, İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023’ten buyana polis ve yardımların güvenliğini sağlayankişilere yönelik doğrudan 141 saldırı düzenlediğini, bugüne kadar 706 kişinin hayatını kaybettiğini söylüyor. Sevabite “İsrail ordusu yardımtırlarındaki malzemelerin içeriğini çetelereaktarıyor. Gideceği güzergâhları da bildiriyor.Çeteler de bu tırları rahatlıkla yağmalıyor. Bunlar yüksek fi yatlarda karaborsada satılıyor. Tırşoförlerinden koruma parası isteniyor. Bunlarında tırları yağmalanırken, şoförler de öldürülüyor.Gerçek ihtiyaç sahibi olan bir milyondan fazlasıçocuk yaklaşık 2 milyon 444 bin kişi ise açlığınpençesinde kıvranıyor. Açlığa dayanamayanen önce bebekler ve yaşlılar birer birer hayatınıkaybediyor. Günde 600 tırın gelmesi gerekenGazze’ye sadece 90 tır geliyor, gerisi çeteler tarafından yağmalanıyor” bilgisini aktarıyor.

