Hitler’in izinde! Netanyahu “daha çok kan” istiyor

Siyonist İsrail’in soykırımcı Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ınişaret ettiği şekilde “Hamas’ı yokedeceklerini” söyledi.

“Planım savaşı en kısa sürede kazanmaktır. Bunu yapmakiçin Hamas’ın son iki kalesiniyok etmeliyiz: Gazze şehri vemerkez kampları. Bu, Almanya’nın çoğunu aldıktan sonraBerlin’e girmek gibi” diyenNetanyahu, Hamas ateşkesanlaşmasını kabul etse biledurmayacaklarını ve Gazze’yiişgal edeceklerini söyledi.

Netanyahu “Bunu her hâlükârda yapacağız. Hamas’ıorada bırakmayacağımız konusunda hiçbir zaman soru işareti olmadı” ifadesini kullandı.Gazze Şeridi’ne 22 aydır sürdürdükleri şiddetli saldırılarıancak 50 İsrailli esirin serbestbırakılması ve Hamas’ın silahbırakması şartıyla sona erdireceklerini söyleyen Netanyahu“Amacımız bu. Tüm esirlerikurtarmak, Hamas’ı silahsızlandırmak, Gazze’yi silahsızlandırmak” dedi.Netanyahu’nun bu açıklamalarına paralel olarak aynısaatlerde ABD Başkanı DonaldTrump da, benzer ifadelerkullanarak “Bütün rehinelerikurtaran benim. Eğer ben olmasaydım hepsi ölmüş olurdu.Hamas kalan 20 kişiyi teslimetmiyor, çünkü bunun hayatlarının sonu olacağını biliyorlar.Bu durum sona ermeli. Hamas yok edilmeli” dedi.