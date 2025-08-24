Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Hitler’in izinde! Netanyahu “daha çok kan” istiyor

Hitler’in izinde! Netanyahu “daha çok kan” istiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hitler’in izinde! Netanyahu “daha çok kan” istiyor
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Katil İsrail Başbakanı, Gazze işgalini Berlin Savaşı’na benzetti ve “Berlin’e girer gibi Gazze’ye gireceğiz” dedi.

Siyonist İsrail’in soykırımcı Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ınişaret ettiği şekilde “Hamas’ı yokedeceklerini” söyledi.

“Planım savaşı en kısa sürede kazanmaktır. Bunu yapmakiçin Hamas’ın son iki kalesiniyok etmeliyiz: Gazze şehri vemerkez kampları. Bu, Almanya’nın çoğunu aldıktan sonraBerlin’e girmek gibi” diyenNetanyahu, Hamas ateşkesanlaşmasını kabul etse biledurmayacaklarını ve Gazze’yiişgal edeceklerini söyledi.

Netanyahu “Bunu her hâlükârda yapacağız. Hamas’ıorada bırakmayacağımız konusunda hiçbir zaman soru işareti olmadı” ifadesini kullandı.Gazze Şeridi’ne 22 aydır sürdürdükleri şiddetli saldırılarıancak 50 İsrailli esirin serbestbırakılması ve Hamas’ın silahbırakması şartıyla sona erdireceklerini söyleyen Netanyahu“Amacımız bu. Tüm esirlerikurtarmak, Hamas’ı silahsızlandırmak, Gazze’yi silahsızlandırmak” dedi.Netanyahu’nun bu açıklamalarına paralel olarak aynısaatlerde ABD Başkanı DonaldTrump da, benzer ifadelerkullanarak “Bütün rehinelerikurtaran benim. Eğer ben olmasaydım hepsi ölmüş olurdu.Hamas kalan 20 kişiyi teslimetmiyor, çünkü bunun hayatlarının sonu olacağını biliyorlar.Bu durum sona ermeli. Hamas yok edilmeli” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yazıklar olsun! Gazzeli Hamed: iki yıldır sesimizi kimse duymuyorTel Aviv'de sokaklar yangın yeri! On binler Netanyahu'ya karşı toplandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yazıklar olsun! Gazzeli Hamed: iki yıldır sesimizi kimse duymuyor - DünyaYazıklar olsun! Gazzeli Hamed: iki yıldır sesimizi kimse duymuyorSiyonist alçaklığı: Yardım tırlarını yağmalayıp karaborsada satıyorlar! - DünyaSiyonist alçaklığı: Yardım tırlarını yağmalayıp karaborsada satıyorlar!Tel Aviv'de sokaklar yangın yeri! On binler Netanyahu'ya karşı toplandı - DünyaTel Aviv'de sokaklar yangın yeri!ABD Meclisi'nden görülmemiş Gazze savunması! "Vergilerimizle soykırım fonlanıyor" - DünyaABD Meclisi'nden görülmemiş Gazze savunması!Rusya'da başkente saldırı sonrası alarm verildi! Moskova bölgesinde hava sahası kapatıldı - DünyaMoskova'ya drone saldırısı! Hava sahası kapatıldıİran 6 İsrailli 'teröristi' etkisiz hale getirdi! Belucistan'da sıcak saatler - Dünyaİran 6 İsrailli 'teröristi' etkisiz hale getirdi! Belucistan'da sıcak saatler
Sonraki Haber Yükleniyor...