Tel Aviv'de sokaklar yangın yeri! On binler Netanyahu'ya karşı toplandı

Tel Aviv'de sokaklar yangın yeri! On binler Netanyahu'ya karşı toplandı

Tel Aviv'de sokaklar yangın yeri! On binler Netanyahu'ya karşı toplandı
İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde acımasız saldırıları sürerken, Tel Aviv'de gösteri düzenleyen on binlerce kişi, Netanyahu liderliğindeki hükümetin Gazze kentini işgal kararını protesto etti, derhal ateşkes ve esir takası anlaşması imzalanması talebinde bulundu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki soykırımı devam ederken, Tel Aviv'de on binler Gazze'nin işgal planını protesto etmek için toplandı.

İsrail bayraklarının yanı sıra "Sen baştasın, sen suçlusun", "Bu savaşı bitir", "Esirleri geri getirin" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, attıkları sloganlarda Netanyahu hükümetini anlaşmayı engellemekle suçladı.

Tel Aviv'de sokaklar yangın yeri! On binler Netanyahu'ya karşı toplandı - 1. Resim

Göstericiler, hükümetin Gazze kentini işgal kararını protesto etti, derhal ateşkes ve esir takası anlaşması imzalanmasını istedi.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerinden bazıları, yaptıkları konuşmalarda, "Netanyahu hükümetinin siyasi çıkarı uğruna Gazze kentini işgal etme planıyla esirleri öldürmeyi seçtiğini" belirtti.

Protestoya katılımın, geçen hafta ve aylara kıyasla düşük olduğu dikkati çekti.

Tel Aviv'de sokaklar yangın yeri! On binler Netanyahu'ya karşı toplandı - 2. Resim

Tel Aviv'in yanı sıra Hayfa, Batı Kudüs ve diğer kentlerde de Netanyahu hükümeti karşıtı protesto gösterileri düzenlendi.

İSRAİL, GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Netanyahu, İsrail ordusunun kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onaylamıştı.

İsrail Başbakanı  Netanyahu, Güvenlik Kabinesi toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

Tel Aviv'de sokaklar yangın yeri! On binler Netanyahu'ya karşı toplandı - 3. Resim

İsrail basınında yer alan haberlerde ise ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

BM'nin açıkladığı rapora göre, Gazze kentinde kıtlık, Şeridin tamamındaysa açlık krizi yaşanıyor.

