Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Yazıklar olsun! Gazzeli Hamed: iki yıldır sesimizi kimse duymuyor

Yazıklar olsun! Gazzeli Hamed: iki yıldır sesimizi kimse duymuyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yazıklar olsun! Gazzeli Hamed: iki yıldır sesimizi kimse duymuyor
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail’in, Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Zevayide bölgesine düzenlediği saldırıda enkaz altından yaralı hâlde çıkarılan ve tedavi altına alınan 23 yaşındaki Seca Talal Hamed, Gazze’de bir kâbusta yaşadıklarını ve dünyaya yaptıkları çağrılara karşılık bulamadıklarını belirtiyor.

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Seca “Bütün oda üstüme yıkılmıştı. Bana rüyada olduğumusöyleyin, diyordum. Çıkarın beniburadan, boğuldum, diyordum.Aldığım son nefeste öleceğimidüşünüp şehadet getirdim”ifadelerini kullanıyor. “Kâbustagibiyiz. İki yıldır dünyaya sesleniyoruz ama sesimizi duyanyok” diyen Seca, Gazzelilerolarak inanılmaz bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtiyor ve“Yazıklar olsun” dedikten sonra, ekliyor: Bütün bunlar nasılolur? Neden kimse bize yardımetmiyor? Neden kimse sesimiziduymuyor?

Seca’nın ablası Sade TalalHamed ise Zevayide’de ailesininevine ziyarete gittiği sırada saldırıya yakalandığını söylüyor.Saldırıda 15 yaşındaki oğlununda yaralandığını, boynunaşarapnel isabet ettiğini ve dişlerinin kırıldığını kaydedenSade, kız kardeşinin ve oğlununtedavisi için yardım çağrısındabulunuyor. Sade Talal Hamed“Gazze’de hiçbir yer güvenlideğil. Ölüm yanı başımızda. İkiyıldır savaştayız. Kimse durduramıyor. Neden? Açlık, göç, 24 saatbombardıman. Korkuyla uyuyorve uyanıyoruz. Çaresizce ölmekiçin sıramızın gelmesini bekliyoruz” diyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Siyonist alçaklığı: Yardım tırlarını yağmalayıp karaborsada satıyorlar!Tel Aviv'de sokaklar yangın yeri! On binler Netanyahu'ya karşı toplandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Siyonist alçaklığı: Yardım tırlarını yağmalayıp karaborsada satıyorlar! - DünyaSiyonist alçaklığı: Yardım tırlarını yağmalayıp karaborsada satıyorlar!Tel Aviv'de sokaklar yangın yeri! On binler Netanyahu'ya karşı toplandı - DünyaTel Aviv'de sokaklar yangın yeri!ABD Meclisi'nden görülmemiş Gazze savunması! "Vergilerimizle soykırım fonlanıyor" - DünyaABD Meclisi'nden görülmemiş Gazze savunması!Rusya'da başkente saldırı sonrası alarm verildi! Moskova bölgesinde hava sahası kapatıldı - DünyaMoskova'ya drone saldırısı! Hava sahası kapatıldıİran 6 İsrailli 'teröristi' etkisiz hale getirdi! Belucistan'da sıcak saatler - Dünyaİran 6 İsrailli 'teröristi' etkisiz hale getirdi! Belucistan'da sıcak saatlerOkul gezisi faciayla bitti! 6 öğrenci boğuldu, 24 öğrenci yaralandı - Dünya6 öğrenci boğuldu, 24 öğrenci yaralandı
Sonraki Haber Yükleniyor...