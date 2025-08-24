Yazıklar olsun! Gazzeli Hamed: iki yıldır sesimizi kimse duymuyor

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Seca “Bütün oda üstüme yıkılmıştı. Bana rüyada olduğumusöyleyin, diyordum. Çıkarın beniburadan, boğuldum, diyordum.Aldığım son nefeste öleceğimidüşünüp şehadet getirdim”ifadelerini kullanıyor. “Kâbustagibiyiz. İki yıldır dünyaya sesleniyoruz ama sesimizi duyanyok” diyen Seca, Gazzelilerolarak inanılmaz bir hayal kırıklığı yaşadıklarını belirtiyor ve“Yazıklar olsun” dedikten sonra, ekliyor: Bütün bunlar nasılolur? Neden kimse bize yardımetmiyor? Neden kimse sesimiziduymuyor?

Seca’nın ablası Sade TalalHamed ise Zevayide’de ailesininevine ziyarete gittiği sırada saldırıya yakalandığını söylüyor.Saldırıda 15 yaşındaki oğlununda yaralandığını, boynunaşarapnel isabet ettiğini ve dişlerinin kırıldığını kaydedenSade, kız kardeşinin ve oğlununtedavisi için yardım çağrısındabulunuyor. Sade Talal Hamed“Gazze’de hiçbir yer güvenlideğil. Ölüm yanı başımızda. İkiyıldır savaştayız. Kimse durduramıyor. Neden? Açlık, göç, 24 saatbombardıman. Korkuyla uyuyorve uyanıyoruz. Çaresizce ölmekiçin sıramızın gelmesini bekliyoruz” diyor.