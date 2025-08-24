Atina’yı üzecek gelişme! Ankara-Bingazi iş birliğine hazırlanıyor

Libya’nın doğusunu kontroleden Halife Hafter’in Bingazi yönetimine bağlı TobrukTemsilciler Meclisinin Libya’nın BM tarafından tanınanTrablus hükûmeti ve Ankaraarasında 2019’da imzalanandeniz yetki sınırları anlaşmasını kabul ederek, Türkiye’nin Libya kıyılarında hidrokarbonarama çalışmalarına başlamasını sağlayacak onayıvermesi bekleniyor.

İngilteremerkezli enerji haberleri sitesiOilprice.com’un haberinegöre, Libya’nın her iki kanadının onayından sonra Libya ve Girit Adası arasında kalanbölgede çalışmaların başlaması planlanıyor.

Tobruk’unattığı adım, daha önce karşıcephelerde yer alan Ankarave Bingazi arasında son dönemde başlayan yakınlaşmasürecinin sonucu olarak değerlendiriliyor. Hem Trablushem Tobruk meclislerinin2019 anlaşmasını tanımasının, Türkiye ve Yunanistanarasındaki münhasır ekonomik bölge tartışmalarındaAnkara’nın elini kuvvetlendireceği öngörülüyor.