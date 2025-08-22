Yunanistan’ın en büyük korkusu gerçek oldu! Türkiye-Libya anlaşması resmen onaylanacak

Türkiye, 2019 tarihli deniz yetki mutabakatına dayanarak Libya ile doğal gaz ve petrol arama anlaşması imzalamaya hazırlanıyor. Doğu Libya’daki Temsilciler Meclisi, tarihi oylama için geri sayıma geçti.

LİBYA'DAN TÜRKİYE'YE ENERJİ İÇİN YEŞİL IŞIK

Bloomberg'in diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, Libya'nın doğusundaki Bingazi merkezli Temsilciler Meclisi, Türkiye’ye ülke sularında enerji arama hakkı tanıyan 2019 tarihli mutabakatı oylamaya hazırlanıyor.

ANKARA-HAFTER HATTINDA BUZLAR ERİYOR

Libya’da Halife Hafter liderliğindeki doğu yönetimi ile Türkiye arasında daha önce yaşanan sert çatışmalar, son dönemde yerini diyaloğa bıraktı. Türk donanmasına ait TCG Kınalıada adlı korvetin bu hafta Bingazi limanını ziyaret etmesi ve Hafter’in oğlu Saddam’ın Ankara’da üst düzey temaslarda bulunması, normalleşme sürecinin somut adımları arasında yer aldı.

Türk yetkililer, bölgeye askeri danışman ve eğitmen göndermenin de gündemde olduğunu açıkladı.

MİLYAR DOLARLIK TÜRK YATIRIMLARI GERİ DÖNÜYOR

Ankara'nın bu anlaşmadaki tek hedefi enerji değil. Türkiye, Kaddafi sonrası Libya’da iç savaş nedeniyle askıya alınan milyarlarca dolarlık Türk müteahhitlik projelerini yeniden canlandırmak istiyor.

Türk şirketleri, Bingazi’nin yeniden inşası ve sanayi üretimi için hazırlıklara başladı.

TÜRKİYE'NİN DOĞU AKDENİZ'DEKİ ETKİSİ ARTIYOR

Anlaşmanın onaylanması, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki jeopolitik ve enerji denklemindeki etkisini bir üst seviyeye taşıyacak.

YENİ DÖNEMİN KAPILARI ARALANIYOR

Türkiye ile Mısır arasında başlatılan diplomatik normalleşme süreci, şimdi Libya üzerinden Hafter yönetimiyle de genişliyor. Geçtiğimiz yıl Ankara ile Kahire, Libya Merkez Bankası üzerindeki yetki krizini çözmek için birlikte çalışmıştı.

YUNAN BASININDA ALARM ZİLLERİ

Yunan basını, Bingazi’deki parlamento oylamasının Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki varlığını “güçlendirecek bir dönüm noktası” olabileceğini yazdı.

Kathimerini gazetesi, “Anlaşma onaylanırsa, Türk gemileri Girit ve Türkiye arasında kalan geniş alanda doğal gaz ve petrol aramaya başlayabilir” ifadeleriyle durumu alarm verici olarak yorumladı.

Yunan diplomatik kaynaklara göre Atina, oylamadan gelecek sonuçları "bölgesel dengeyi değiştirebilecek bir gelişme" olarak yorumladı.Gazeteye göre, Türk-Libya mutabakatının onaylanması halinde Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın diplomatik karşı hamleler için hazırlık yaptığı ifade edildi.

Kathimerini, “Türkiye, Trablus’u resmi muhatap olarak görmeye devam ediyor” ifadeleriyle, Ankara’nın doğu-batı ayrımında batı Libya’daki hükümeti desteklediğini vurguladı.

Gazete ayrıca, Libya Ulusal Petrol Şirketi’nin, Türkiye ile Girit-Libya arasındaki bölgede dört parselde arama yapma mutabakatı imzaladığını hatırlattı. Bu gelişmenin, mutabakatın Meclis’te onaylanmasıyla birlikte Türk enerji şirketlerinin Doğu Akdeniz’de fiilen varlık gösterebileceği anlamına geldiği ifade edildi.