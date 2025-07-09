Libya'da Yunanistan'ın diplomatik tuzak planı ortaya çıktı!

Libya’da Türkiye’nin deniz yetki anlaşmasını hedef alan Yunanistan’ın Avrupa destekli diplomatik tuzak planı ortaya çıktı! Bingazi Havalimanı’nda patlayan kriz, Ankara’nın bölgedeki stratejik nüfuzuna karşı kurgulanan sinsi senaryoyu gün yüzüne çıkardı.

Libya'da iç savaşın gölgesinde, Yunanistan'ın Avrupa Birliği desteğiyle sahneye koyduğu "diplomatik tuzak" planı ifşa oldu. Türkiye'nin bölgedeki etkinliğine karşı kurgulanan bu senaryoda, Bingazi'deki Benina Havalimanı'nda yaşanan kriz dünya gündemine oturdu.

AVRUPA HEYETİNE HAVALİMANINDA ŞOK ENGEL

İtalya, Yunanistan ve Malta'dan gelen bakanlar ile Avrupa Birliği'nin Göçten Sorumlu Komiseri Magnus Bruner'in yer aldığı heyet, Bingazi'deki Benina Havalimanı'na indiğinde beklenmedik bir engelle karşılaştı.

Protokole göre heyeti karşılaması gereken yetkililer ortada yoktu. Onların yerine, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi tarafından atanan ancak Hamad'ın başını çektiği "Ulusal İstikrar Hükümeti" temsilcileri hazır bekliyordu.

Kaynaklar, ziyaretin Libya Ulusal Ordusu Komutanı General Halife Hafter ile planlandığını vurguladı. Avrupa heyeti, Hamad hükümetinin resmen tanınmasını engellemek için fotoğraf vermemekte ısrar edince, Libya tarafı görüşmenin yapılamayacağını ilan etti.

HAMAD'DAN ÖNCEDEN PLANLANMIŞ SİYASİ HAMLE

İtalyan kaynaklara göre Hamad hükümeti bu "karşılama krizi"ni önceden planladı. Amaç, siyasi tanınma taleplerini yenilemekti. Tartışmalar medeni şekilde sürse de heyet Bingazi'den uzlaşma olmadan ayrıldı.

TÜRKİYE FAKTÖRÜ

Analist Jalel Harsawi, Bingazi'deki ablukanın Yunanistan ile Doğu Libya hükümeti arasındaki diplomatik krizin Türkiye yüzünden derinleştirdiğini belirtti. "Doğu Libya bugün kesin şekilde Türk yanlısıdır" ifadesiyle Türkiye'nin bölgede artan nüfuzuna dikkat çekti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis'in geçtiğimiz günlerde Bingazi'yi ziyaret ederek General Halife Hafter ile görüşmesi de krizin başka bir boyutunu oluşturdu.

Harsawi'nin aktardığına göre haftalardır alarmda olan Atina yönetimi yüksek tonda protestolar yaptı. Ardından dışişleri bakanını Bingazi'ye göndererek Libya'nın doğusunu etki altına almaya çalıştı. Ancak Atina'nın somut bir sonuç alamadığı, sadece "laf kalabalığı" yaptığı öne sürüldü.

TÜRKİYE İLE YAKINLAŞMAYI ENGELLEYEMEDİ

Analistlere göre Yunanistan'ın Trablus ve Bingazi'yle eşit düzeyde ilişki kurma hedefi Libya'nın doğusunda hoşnutsuzluğa sebep oldu. Doğu Libya hükümeti Türkiye ile arasına mesafe koyma niyetinde olmadığını açıkça ortaya koyarken, Yunanistan'ın Türk-Libya mutabakatına yönelik eleştirileri bölgede karşılık bulmadı.

Kaynaklara göre Başbakan Usame Hamad, Avrupa delegasyonunu günlerce oyalayarak engelledi. Bu adımın "kasıtlı bir diplomatik tuzak" olduğu vurgulandı.

DOĞU LİBYA'DA "İÇ ÇEKİŞME" GERİLİMİ

Londra merkezli Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden Umberto Profazio ise Bingazi'deki krizin sadece Yunanistan'la yaşanan gerilimden değil, Doğu Libya içindeki iktidar mücadelesinden de kaynaklandığını belirtti.

Profazio, General Halife Hafter'in Yunanistan Dışişleri Bakanını kabul etmesine rağmen Başbakan Hamad'ın AB heyetine engel çıkarmasının, bölgedeki liderler arasındaki rekabeti gösterdiğini söyledi.

Analiste göre Hamad, Avrupa heyetini istenmeyen ilan ederek kendisini özerk ve güçlü bir siyasi aktör olarak öne çıkarmaya çalıştı.

KARAR NEDEN MERAKLA BEKLENİYOR?

Türkiye, 2019 yılında Libya'nın Trablus merkezli Ulusal Birlik Hükümeti ile Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarını belirleyen tarihi bir mutabakat imzaladı. Bu anlaşma, bölgede dengeleri değiştirdi ve Yunanistan ile Mısır'ın sert tepkisine neden oldu.

Libya iç savaşında karşı cephede yer alan Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi ise o dönem anlaşmayı reddetmişti. Ancak son dönemde Türkiye ile Libya'nın doğusu arasında dikkat çekici bir diplomatik yumuşama süreci başladı.

DOĞU LİBYA'DA TÜRKİYE İLE YENİ DÖNEM

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi, 2019'daki deniz yetki anlaşmasını yeniden gündemine aldı ve onaylamayı görüşmek üzere bir komisyon kurdu.

Ankara ile Doğu Libya arasındaki yakınlaşma sadece diplomatik düzeyde değil, askeri alanda da ilerliyor. General Halife Hafter'in oğlu Saddam Hafter'in Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi ve Hafter'e bağlı askeri heyetlerin Milli Savunma Bakanlığı'nda görüşmeler yapması, Türkiye'nin Libya'nın doğusuyla yeni bir diyalog kanalı kurduğunu gözler önüne serdi.