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MSB’den Yunanistan’a Akdeniz resti! “Oldubittiye geçit vermeyiz"

Kaynak: Dış Haberler
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MSB’den Yunanistan’a Akdeniz resti! “Oldubittiye geçit vermeyiz&quot;
Türkiye, Yunanistan, Doğu Akdeniz, Ege Denizi, AB, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki son hamlelerine karşı net bir uyarıda bulunarak Türkiye’nin bölgede hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğini ve ulusal hak ile menfaatlerini korumakta kararlı olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan’ın Doğu Akdeniz ve Ege’deki son girişimlerine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

“Ege Denizi'nde ve Doğu Akdeniz'de ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini ihlal edecek hiçbir oldubittiye izin verilmemektedir” diyen Güler’in çıkışı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Avrupa Birliği’ne yönelen yardım çağrılarını gölgede bıraktı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye’nin deniz yetki alanı vurgusu ve askeri-diplomatik baskısı, Atina ve Lefkoşa’yı Avrupa Komisyonu’nu harekete geçirmeye itti.

Yunanistan ve GKRY’nin, Avrupa fonlarından 657 milyon Euro destek aldıkları Kıbrıs-Girit Elektrik Bağlantısı (GSI) projesinin finansmanını güvence altına almak için Brüksel’e “son çare” olarak başvurduğu belirtildi.

Enerji Bakanları Stavros Papastavrou ve Yorgos Papanastasiou’nun, 15 Temmuz’daki AB Enerji Bakanları Konseyi’nde projeyi “Avrupa’nın stratejik altyapısı” olarak lanse ederek fonların kesilmesini engellemeye çalışacağı bildirildi.

Rum Bakan Papanastasiou’nun “Avrupa’nın sessiz kalmayı bırakmasını bekliyoruz. Avrupa fonlarını talep eden devletlere karşı sesini yükseltmeli” sözleri dikkat çekti.

TÜRKİYE'YE KARŞI ORTAK CEPHE ÇAĞRISI

Rum ve Yunan Bakanların, Türkiye’yi “denizde yeni emrivakiler yapmakla” suçlayarak AB’de ortak cephe kurulmasını istediği ileri sürüldü.

Alithia gazetesine göre Rum Enerji Bakanı Papanastasiou ve Avrupa Parlamentosu üyesi Yannis Maniatis, “Türkiye’ye karşı ortak cephe” çağrılarını “İncirli Adası Diyalogları” etkinliğinde dile getirdi.

RUM YÖNETİMİNDE BÜYÜK ÇATLAK

Öte yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde projeye dair ciddi bir kriz patladı. Kathimerini gazetesine konuşan Rum yetkililer, 1.94 milyar Euro’luk GSI projesinin askıya alınmasından doğrudan Yunanistan’ı sorumlu tuttu.

“Türkiye deniz dibi araştırmalarını durdurdu, biz de birbirimizi oyalıyoruz” diyen Rum kaynaklar, Atina’yı diplomatik zafiyetle suçladı.

Yetkililer, “İki ülke küçük detaylarla uğraşırken odadaki fili, yani Türkiye’nin veto gücünü görmezden geldiler” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Dış Haberler

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