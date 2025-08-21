Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Atina, Türkiye-Libya anlaşması öncesi tutuştu! Bölgede Ankara'nın önü tamamen açılıyor

Atina, Türkiye-Libya anlaşması öncesi tutuştu! Bölgede Ankara'nın önü tamamen açılıyor

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Atina, Türkiye-Libya anlaşması öncesi tutuştu! Bölgede Ankara&#039;nın önü tamamen açılıyor
Türkiye, Libya, Akdeniz, Ege, Yunanistan, Petrol, Haber
Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

Yunan basını Libya ile Türkiye arasında imzalanması beklenen deniz yetki anlaşmasının manşete taşıdı. Atina, anlaşmanın yapılması halinde 'Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin önünün açılacağına' vurgu yaptı.

DIŞ HABERLER -- Bloomberg'in kaynaklara dayandırdığı habere göre, Libya Parlamentosu, Libya sularında hidrokarbon arama faaliyetleri için Türkiye'ye "yeşil ışık" yakmaya hazırlanıyor. Bloomberg, bu adımın "Ankara ile Libya arasındaki ilişkilerin iyileşmesine işaret eden etkileyici bir gelişme" olduğunu belirtiyor. 

Türkiye ve Libya'daki kaynaklar, Bingazi Temsilciler Meclisi'nin önümüzdeki haftalarda keşif alanında iş birliği çerçevesine ilişkin 2019 anlaşması üzerinde oylama yapması beklendiğini bildiriyor. Kaynaklar, çoğu engelin kaldırıldığını belirtiyor.

Atina, Türkiye-Libya anlaşması öncesi tutuştu! Bölgede Ankara'nın önü tamamen açılıyor - 1. Resim

OPEC üyesi olan Libya, yıllardır Bingazi ve Trablus hükümetleri arasında bölünmüş durumda. Trablus hükümeti, Türkiye ile yakın bağlarını sürdürüyor ve anlaşmayı zaten destekliyor. 

Ancak, Halife Hafter ve Libya Ulusal Ordusu'nun ağırlıkta olduğu doğu tarafındaki güçlü muhalefet, anlaşmanın onaylanmasını şimdiye kadar geciktirdi. 

ATİNA TUTUŞTU

Yunan basınından Kathiimerini, anlaşma iddialarını manşete taşıyarak "Anlaşma onaylanırsa, Girit ile Türkiye arasındaki deniz bölgesinde Türkiye'nin petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin önünü açacak ve Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki iddialarını güçlendirecek" yorumuna yer verdi.

Atina, Türkiye-Libya anlaşması öncesi tutuştu! Bölgede Ankara'nın önü tamamen açılıyor - 2. Resim

BÖLGESEL GERGİNLİK BEKLENİYOR

Anlaşmanın onaylanması halinde, Türkiye'yi tartışmalı Akdeniz sularında hakimiyet arayışında olmakla suçlayan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile anlaşmazlıklar yeniden alevlenebilir.

Avrupa Birliği, Libya-Türkiye arasında yapılması önerilen anlaşmanın "üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ettiğini ve BM Deniz Hukuku'na uymadığını" belirtti.

Yunanistan, mayıs ayında Girit'in güneyinde, Libya'nın hak iddia ettiği sulara uzanan enerji blokları için arama ihalesi açacağını duyurarak gerilimi tırmandırdı.

Kaynak: HABER MERKEZİ

Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı: 7 kişi yaralandıHavai fişek deposunda patlama anı kamerada: 2 ölü, çok sayıda yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türk dünyasını birleştirecek proje! Bakan Uraloğlu, Zengezur Koridoru'nun kilit parçasını açıkladı - GündemTürk dünyasını birleştirecek proje!İstanbul’da iş çıkışı yoğun trafik! Kontak kapattılar, ilerlemek güç oldu - Gündemİstanbul’da iş çıkışı yoğun trafik!CHP delege seçimlerinde kriz! Marmaris'te sandık başında tansiyon yükseldi - GündemCHP delege seçimlerinde kriz!Depremin vurduğu Sındırgı'daki evler tek tek incelendi, hasar tespit çalışmaları tamamlandı! - GündemDepremin vurduğu ilçedeki evler tek tek incelendiÖmer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki! "CHP, organize milli irade sabotajlarının adresidir" - GündemÖmer Çelik'ten Özgür Özel'e sert tepki!22 ülkeden kirli plana sert tepki: 'E1' kararı derhal geri alınmalı - Gündem22 ülkeden kirli plana sert tepki: 'E1' derhal geri alınmalı
Sonraki Haber Yükleniyor...