Atina, Türkiye-Libya anlaşması öncesi tutuştu! Bölgede Ankara'nın önü tamamen açılıyor

DIŞ HABERLER -- Bloomberg'in kaynaklara dayandırdığı habere göre, Libya Parlamentosu, Libya sularında hidrokarbon arama faaliyetleri için Türkiye'ye "yeşil ışık" yakmaya hazırlanıyor. Bloomberg, bu adımın "Ankara ile Libya arasındaki ilişkilerin iyileşmesine işaret eden etkileyici bir gelişme" olduğunu belirtiyor.

Türkiye ve Libya'daki kaynaklar, Bingazi Temsilciler Meclisi'nin önümüzdeki haftalarda keşif alanında iş birliği çerçevesine ilişkin 2019 anlaşması üzerinde oylama yapması beklendiğini bildiriyor. Kaynaklar, çoğu engelin kaldırıldığını belirtiyor.

OPEC üyesi olan Libya, yıllardır Bingazi ve Trablus hükümetleri arasında bölünmüş durumda. Trablus hükümeti, Türkiye ile yakın bağlarını sürdürüyor ve anlaşmayı zaten destekliyor.

Ancak, Halife Hafter ve Libya Ulusal Ordusu'nun ağırlıkta olduğu doğu tarafındaki güçlü muhalefet, anlaşmanın onaylanmasını şimdiye kadar geciktirdi.

ATİNA TUTUŞTU

Yunan basınından Kathiimerini, anlaşma iddialarını manşete taşıyarak "Anlaşma onaylanırsa, Girit ile Türkiye arasındaki deniz bölgesinde Türkiye'nin petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin önünü açacak ve Ankara'nın Doğu Akdeniz'deki iddialarını güçlendirecek" yorumuna yer verdi.

BÖLGESEL GERGİNLİK BEKLENİYOR

Anlaşmanın onaylanması halinde, Türkiye'yi tartışmalı Akdeniz sularında hakimiyet arayışında olmakla suçlayan Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile anlaşmazlıklar yeniden alevlenebilir.

Avrupa Birliği, Libya-Türkiye arasında yapılması önerilen anlaşmanın "üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal ettiğini ve BM Deniz Hukuku'na uymadığını" belirtti.

Yunanistan, mayıs ayında Girit'in güneyinde, Libya'nın hak iddia ettiği sulara uzanan enerji blokları için arama ihalesi açacağını duyurarak gerilimi tırmandırdı.