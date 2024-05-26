Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz Galatasaray maçı öncesinde oyunculara ödenen 29 milyon TL hakkında konuştu

Galatasaray'ın şampiyonluk maçı öncesinde Konyaspor yönetiminin oyunculara 29 milyon TL'lik ödeme yapması gündeme oturmuştu. Yeşil beyazlıların Başkanı Ömer Korkmaz iddialar hakkında yaptığı açıklamada, "Kendi topladığımız paranın da hesabını vermeyelim kimseye." dedi.

Galatasaray, şampiyonluk maçında bu akşam Konyaspor'a konuk olacak. Süper Lig'in 38. haftasındaki mücadele öncesinde oyuncuların alacaklarını ödeyen Konyaspor yönetimi Türkiye'de gündem oldu. Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, iddialar hakkında Beyaz TV'ye konuştu.

KONYASPORLU OYUNCULARA 29 MİLYON TL ÖDEME

Konyaspor'da yönetim kurulunun geçtiğimiz günlerde yapılan toplantı sonrasında takımdaki tüm oyuncuların birikmiş olan 29 milyon TL'lik maaşını ödediği öne sürülmüştü.

Söz konusu ödemenin gündeme çeşitli iddialarla gelmesinin ardından kulüp başkanı Korkmaz açıklamalarda bulundu.

"TOPLADIĞIMIZ PARANIN DA HESABINI VERMEYELİM"

Beyaz TV'ye konuşan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, sosyal medyadaki '29 milyon TL nereden geldi?' iddialarına cevap verdi.

Korkmaz konuşmasında, "Kritik bir süreçteyiz, kendi içimizde para toplayıp veriyoruz. 50 tane dedikodu var. Kendi topladığımız paranın da hesabını vermeyelim kimseye. Bizi birinden para almakla mı yargılıyorlar? Bunu konuşursak cevap vermiş oluruz." ifadelerine yer verdi.