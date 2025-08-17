Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Robotlar hünerlerini sergiledi: Futbol, atletizm ve kick boks'ta yarıştılar!

Robotlar hünerlerini sergiledi: Futbol, atletizm ve kick boks'ta yarıştılar!

Dünyanın ilk geniş çaplı robot müsabakası olan Dünya İnsansı Robot Oyunları (WHRG), bugün yapılan final müsabakalarıyla sona erdi. Oyunların son gününde robotlar 4X100 bayrak koşu yarışı, futbol maçları ile kick boks müsabakalarının final mücadeleleri yapıldı.

Spor müsabakaları dışında insansı robotlar, pratik etkinliklerini sınayan senaryo müsabakalarında hünerlerini sergiledi. Robotların tekerlekli valizleri resepsiyondan odalara taşıdığı otel senaryosu ve reçetede yazılı ilaçları raflardan bulup topladığı hastane senaryosuna dayalı müsabakalar gerçekleştirildi.

Pekin Yerel Halk Hükümeti, Çin Medya Grubu, Dünya Robotik İşbirliği Örgütü ve RoboCup Asya-Pasifik işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe, Çin dışında aralarında ABD, Almanya, Japonya ve Malezya'nın olduğu 15 ülkeden 280 ekip katıldı.

Oyunlarda robotik şirketleri, üniversiteler, araştırma enstitüleri, robot kulüpleri ve meraklıların geliştirdiği 500'den fazla insansı robot yarıştı.

İnsansı robot teknolojisindeki ilerlemeleri pratik uygulamalarla sergilemeyi hedefleyen etkinlikte robotlar, atletizm, jimnastik, futbol ve kick boks gibi spor dallarının yanı sıra performans ve senaryo dallarında rekabet etti.

Performans dalında solo ve grup dans gösterileri, senaryo alanında malzeme kullanma, sınıflama, düzenleme becerileriyle ilgili müsabakalar yapıldı.

