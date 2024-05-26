Nvidia'yı Çin korkusu sardı! Çinli tasarımcıların başarısının ardından Nvidia ürünlerinde indirime gitti!

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Nvidia, yonga dünyasında büyük bir hakimiyete sahip olsa da, Çin pazarı firma için hala zorlu bir alan olmaya devam ediyor.

ABD'nin uyguladığı ambargolar Batılı firmaları Çin’den uzak tutarken, Çin'de bulunan firmalar bu durumu avantajlarına çevirmeye devam ediyorlar. Apple’ın Çin’de indirime gitmesinin ardından, Nvidia da benzer bir fiyat politikası uygulamaya başladı.

Nvidia, Çin'e uygulanan ambargoyu delmek için H20 yapay zeka hızlandırıcısını Çin'de piyasaya sürdü. Nvidia, Çin pazarının hızlı değişen pazar dinamiklerine yetişemeyip yapay zeka için geliştirdiği hızlandırıcı için beklediği ilgiyi göremedi. Yerel firmaların pazar payını artırmalarından endişe duyan Nvidia, piyasaya çıkarttığı ürünlerin fiyatlarında indirime gitti.

Yüzde 10 civarında yapılan indirim ile Huawei’nin Ascend 910B gibi yapay zekâ çiplerine karşı rekabette Nvidia elini güçlü tutmak istiyor. Ancak, Çinli müşterilere karşı Nvidia'nın işinin hiç de kolay olmadığı uzmanlar tarafından belirtildi. Yine de Çin'deki satışlar, Nvidia’nın mali tablolarında önemli bir düşüş oluşturmuyor.

BEKLENEN İLGİYİ GÖRMEDİ

Nvidia, Çin'deki yapay zekâ hızlandırıcılarının fiyatlarını düşürerek bölgesel rekabette etkili olmaya çalışıyor. ABD'nin bazı GPU ve yapay zekâ hızlandırıcı modellerinin ihracatına getirdiği yasaklar, Nvidia'yı zor durumda bıraktı. Bu yasaklara uyum sağlamak için, Nvidia, Çin pazarına uyumlu H20 yapay zekâ GPU'larını tanıttı. Ancak, Reuters'ın bir raporuna göre, bu ürünler Çinli müşterilerden beklenen ilgiyi görmedi.

Çin pazarında fiyat indirimleri nadir görülen bir durum olmasına rağmen, Nvidia bu adımı atmak zorunda kaldı. H20 yapay zeka hızlandırıcılarının fiyatı, Huawei'nin Ascend 910B yapay zekâ çipine kıyasla yüzde 10 oranında düşürüldü. Ancak, bu indirimler bile Nvidia'nın yeterli sayıda alıcı bulmasını sağlayamadı.

Wccftech'in haberine göre, Nvidia'nın Çin pazarındaki durumunu kısa vadede düzeltemeyeceğini öngörüyor. Çinli firmalar, yerel çözümleri daha ucuz ve maliyet etkin bulduklarından, fiyat düşürme konusunda daha hızlı davranabiliyorlar. ABD düzenlemeleri nedeniyle Nvidia, Çin pazarında sunduğu ürünlerin hesaplama gücünü azaltmak zorunda kalıyor. Bu nedenle, Alibaba ve Tencent gibi büyük Çinli firmalar, kendi iç çözümlerini tercih ediyor.

Nvidia'nın Çin'deki durumu, firmanın finansal başarılarına potansiyel olarak olumsuz etkiler yapabilir. Çin pazarı, Nvidia için önemli bir katkı sağlayıcı olsa da, firma küresel talepte büyük bir artış yaşadığı için genel anlamda başarılı olmaya devam ediyor.