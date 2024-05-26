Selçuk Bayraktar paylaştı! Türkiye'nin en büyük askeri tatbikatı EFES-2024'te Bayraktar TB2 ve AKINCI şov yaptı!

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, EFES-2024'te görev alan Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı için belirlenen hedefleri tam isabetle vurduğu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu yıl İzmir'in Seferihisar ilçesinde gerçekleştirilen Türkiye'nin en geniş çaplı askeri tatbikatı olan EFES-2024'te 50 ülkeden toplamda 1,500'ü aşkın yabancı personel bulunuyor.

Toplam 11 bin personelin yer aldığı tatbikatta, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanı sıra ASELSAN ve BAYKAR gibi 47 savunma sanayii firması da Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB)'nın önderliğinde tatbikatlarını gerçekleştirdiler.

HEDEFLERİ TAM 12'DEN VURDU

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar TB2 ve AKINCI İHA'larının hedefleri tam isabetle vurduğu anlar yer aldı.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI AÇIKLAMIŞTI

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın EFES-2024 tatbikatına ilişkin paylaşımda, "Güçlü sistemler, güçlü ordu, güçlü Türkiye! Milli teknolojilerimiz EFES 2024 Tatbikatı'nda! Baykar Teknoloji, tarafından geliştirilen, keşif, gözetleme, istihbarat ve imha görevleri için orta irtifa-uzun havada kalış süresi sınıfına giren (MALE) Taktik Silahlı İnsansız Hava Aracı Bayraktar TB2 SİHA, EFES 2024 Tatbikatı'nda görev alacak." açıklamasında bulunmuştu.