Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Roketsan geliştirdi, TRLG-122 hedefi tam 12'den vurdu!

Roketsan geliştirdi, TRLG-122 hedefi tam 12'den vurdu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Roketsan geliştirdi, TRLG-122 hedefi tam 12&#039;den vurdu!
Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Roketsan, geliştirdiği yerli ve milli TRLG-122 füzesi ile hafif araç üzerinden yapılan atışla sabit deniz hedefini tam isabetle vurmayı başardı.

Roketsan'ın yerli ve milli geliştirdiği TRLG-122 füzesi, gerçekleştirilen test atışında önemli bir başarıya imza attı.

HEDEFİ TAM İSABETLE VURDU

Hafif araç platformu üzerinden yapılan denemede füze, sabit bir deniz hedefini tam isabetle vurdu. Roketsan'ın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde TRLG-122'nin hedefi vurduğu anlar yer aldı.

TRLG-122 FÜZESİ ÖZELLİKLERİ

Roketsan tarafından geliştirilen TRLG-122, 122 milimetre çapında karadan karaya lazer güdümlü füze sistemidir. T-122 Sakarya Çok Namlulu Roket Atar'dan (ÇNRA) ateşlenen füze sistemi TRG-122'nin lazer arayıcı başlıklı varyantıdır. 

Uçuş evresinde Küresel Konumlama (GPS) destekli Ataletsel Seyrüsefer Sistemi ile yönlendirmesini gerçekleştirirken, hedefini vuracağı terminal evresinde lazer arayıcı başlıkla yüksek hassasiyette güdümleme gerçekleştirmektedir.

13.5 kilogram ağırlığında çelik bilyeli ve yüksek infilaklı harp başlığı ile radar, hava savunma sistemleri, lojistik tesisler gibi yüksek öncelikli hedefleri imha edebilmektedir.

İlk defa IDEF 2021 fuarında sergilenen TRLG-122, 2 metreden küçük sapma payıyla yüksek hassasiyete sahiptir. 13-30 kilometre arası menzildeki hedeflere karşı geliştirilen mühimmat, lazer arayıcı başlığı sayesinde istenmeyen etkiyi en aza indirerek hassas angajman sağlamaktadır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

KIZILELMA manevra yaptı AKINCI görüntüledi! Gök Vatan'da göğüs kabartan anlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Robotlar hünerlerini sergiledi: Futbol, atletizm ve kick boks'ta yarıştılar! - TeknolojiRobotlar hünerlerini sergilediGemi ve insansız deniz araçlarına stratejik yetenek! İlk görev yeri belli oldu - TeknolojiKabiliyetleriyle dikkat çekiyor! Artık havadan...OPPO Reno 14 serisi Türkiye’de! Su altında 4K çekim yapıyor - TeknolojiTürkiye’de! Su altında 4K çekim yapıyorYandex Maps, İstanbul’da toplu taşıma ücretlerini göstermeye başladı - TeknolojiYandex Maps, İstanbul’da toplu taşıma ücretlerini göstermeye başladıAnker’in USB-C şarj cihazları Apple mağazalarında - TeknolojiAnker’in USB-C şarj cihazları Apple mağazalarındaYapay zeka milyarderleri - TeknolojiYapay zeka milyarderleri
Sonraki Haber Yükleniyor...