Roketsan geliştirdi, TRLG-122 hedefi tam 12'den vurdu!
Roketsan, geliştirdiği yerli ve milli TRLG-122 füzesi ile hafif araç üzerinden yapılan atışla sabit deniz hedefini tam isabetle vurmayı başardı.
Roketsan'ın yerli ve milli geliştirdiği TRLG-122 füzesi, gerçekleştirilen test atışında önemli bir başarıya imza attı.
HEDEFİ TAM İSABETLE VURDU
Hafif araç platformu üzerinden yapılan denemede füze, sabit bir deniz hedefini tam isabetle vurdu. Roketsan'ın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde TRLG-122'nin hedefi vurduğu anlar yer aldı.
TRLG-122 FÜZESİ ÖZELLİKLERİ
Roketsan tarafından geliştirilen TRLG-122, 122 milimetre çapında karadan karaya lazer güdümlü füze sistemidir. T-122 Sakarya Çok Namlulu Roket Atar'dan (ÇNRA) ateşlenen füze sistemi TRG-122'nin lazer arayıcı başlıklı varyantıdır.
Uçuş evresinde Küresel Konumlama (GPS) destekli Ataletsel Seyrüsefer Sistemi ile yönlendirmesini gerçekleştirirken, hedefini vuracağı terminal evresinde lazer arayıcı başlıkla yüksek hassasiyette güdümleme gerçekleştirmektedir.
13.5 kilogram ağırlığında çelik bilyeli ve yüksek infilaklı harp başlığı ile radar, hava savunma sistemleri, lojistik tesisler gibi yüksek öncelikli hedefleri imha edebilmektedir.
İlk defa IDEF 2021 fuarında sergilenen TRLG-122, 2 metreden küçük sapma payıyla yüksek hassasiyete sahiptir. 13-30 kilometre arası menzildeki hedeflere karşı geliştirilen mühimmat, lazer arayıcı başlığı sayesinde istenmeyen etkiyi en aza indirerek hassas angajman sağlamaktadır.