ABD'den yeni adım: 800 $ altı gönderilere gümrük vergisi
ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı genelgeyle, 29 Ağustos 2025’ten itibaren 800 dolar altı tüm gönderiler gümrük vergisine tabi olacak.
Karar,küresel platformlar üzerinden satış yapan Türk e-İhracatçıları ilgilendiriyor.ShipEntegra CEO’su Ali Ceylan “2015’te yaklaşık 134 milyon olan düşükdeğerli gönderi sayısı, 2024’te 1,36 milyar adede ulaştı. Yabancı satıcılarınmaliyet avantajı, yerli üreticilere karşı haksız rekabet oluşturdu” dedi.
Ceylan,Türkiye ile ABD arasındaki gümrük tarifesinin yüzde 15 olduğuna değindi.
