ABD'den yeni adım: 800 $ altı gönderilere gümrük vergisi

Karar,küresel platformlar üzerinden satış yapan Türk e-İhracatçıları ilgilendiriyor.ShipEntegra CEO’su Ali Ceylan “2015’te yaklaşık 134 milyon olan düşükdeğerli gönderi sayısı, 2024’te 1,36 milyar adede ulaştı. Yabancı satıcılarınmaliyet avantajı, yerli üreticilere karşı haksız rekabet oluşturdu” dedi.

Ceylan,Türkiye ile ABD arasındaki gümrük tarifesinin yüzde 15 olduğuna değindi.