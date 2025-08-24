Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > ABD'den yeni adım: 800 $ altı gönderilere gümrük vergisi

ABD'den yeni adım: 800 $ altı gönderilere gümrük vergisi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ABD&#039;den yeni adım: 800 $ altı gönderilere gümrük vergisi
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı genelgeyle, 29 Ağustos 2025’ten itibaren 800 dolar altı tüm gönderiler gümrük vergisine tabi olacak.

Karar,küresel platformlar üzerinden satış yapan Türk e-İhracatçıları ilgilendiriyor.ShipEntegra CEO’su Ali Ceylan “2015’te yaklaşık 134 milyon olan düşükdeğerli gönderi sayısı, 2024’te 1,36 milyar adede ulaştı. Yabancı satıcılarınmaliyet avantajı, yerli üreticilere karşı haksız rekabet oluşturdu” dedi.

Ceylan,Türkiye ile ABD arasındaki gümrük tarifesinin yüzde 15 olduğuna değindi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Barış Alper Yılmaz Kayserispor maçında oynayacak mı? Kayserispor-Galatasaray maç kadrosu açıklandı!Dries Mertens futbolu bıraktı! Napoli ve Galatasaray'da unutulmaz başarılara imza attı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Karadeniz’e ikinci yüzer platform yolda - EkonomiKaradeniz’e ikinci yüzer platform yoldaOkula başlamanın maliyeti 10-12 bin lira arasında - EkonomiOkula başlamanın maliyeti 10-12 bin lira arasındaKaymak ve kremaya süt yağı standardı: Hayvansal ya da bitkisel yağ kullanılmayacak - EkonomiKaymak ve kremaya süt yağı standardı: Hayvansal ya da bitkisel yağ kullanılmayacakTrump'ın üç yılda servetini üçe katladı: 6 milyar $’a ulaştı - EkonomiTrump'ın üç yılda servetini üçe katladı: 6 milyar $’a ulaştıTürkiye'den Suriye'ye günde 1,6 milyon metreküp doğal gaz! Yeni iş birlikleri can suyu olacak - EkonomiSuriye'ye günde 1,6 milyon metreküp doğal gaz!Faiz yok, kredi yok! Şahinbey Belediyesi'nde ev alımı için 'altın' fırsat: Kira öder gibi sahip olacaklar - EkonomiFaiz yok, kredi yok! 10 bin aileye ev
Sonraki Haber Yükleniyor...