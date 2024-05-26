Yapay zeka özellikleriyle donatılmış yeni Canva tanıtıldı!

Tasarımcıların sıklıkla kullandığı, sade arayüzü ve kullanışlı özellikleriyle popülerleşen Canva, yapay zekanın kullanıldığı yeni özelliklerini kullanıma sundu.

Canva, tasarımcıların şu anda pratik bir şekilde tasarımlarını oluşturabildiği bir platform. Platformun içerisinde sunumlar hazırlayabilir hatta video bile düzenleyebilirsiniz.

Yapay zeka şu anda bütün her yere geldiği gibi şimdi de Canva'ya geldi. Kaliforniya'da düzenlenen Canva Create etkinliğini canlı olarak iki buçuk milyonu aşkın kişi online olarak takip etti. Sihirli Stüdyo adı altında yayınlanan yeni yapay zeka özellikleri şunlar:

SİHİRLİ TUTMA

Fotoğraflarda bulunan herhangi bir nesneyi taşımak, kaldırmak veya değiştirmek için yapay zeka ile güçlendirilmiş Sihirli Tutma özelliği kullanıcılara sunuldu.

Görseli düzenle panelinde bulunan yeni özellik direkt olarak fotoğrafın içerisinde bulunan nesneleri mor bir çerçeveye alıyor ve "Seçimi Tut" dedikten sonra nesneyi hareket ettirebiliyorsunuz.

Photoshop'ta bulunan Üretken Dolgu özelliği ile aynı mantıkta çalışan yeni özellik şu anda kullanıcıların kullanımına açık durumda.

SİHİRLİ İÇERİK

Yapay zeka ile fotoğraf oluşturma siteleri / uygulamaları şu anda oldukça popüler durumda. Midjourney ve Stable Diffusion şu anda yıllardır geliştirilen yapay zeka fotoğraf oluşturma siteleri. İstediğiniz fotoğrafı veya nesneyi arama bölümüne yazdıktan sonra sizler için çok kısa bir sürede görseli oluşturabiliyor.

Fotoğrafları istediğiniz stilde oluşturma imkanı sizlere sunuluyor. Stiller 3 adet kategoriye ayrılmakta, Fotoğrafçılık, Dijital Sanat ve Güzel sanatlar olarak ayrılıyor. Filmik, neon, yumuşak odak, minimalist, yüksek flaş, canlı, uzun pozlama sadece Fotoğrafçılık kategorisinin içerisinde bulunan stillerden bazıları.

BOYUTLANDIRMA VE SİHİRLİ DEĞİŞİM

Canva üzerinde bir sunum, tasarım ya da bir görsel oluşturdunuz. Sayfa üzerinde bulunan tasarımı yeniden boyutlandır dediğinizde sizin için otomatik olarak saniyeler içerisinde yeni formata çeviriyor.

ÖNE ÇIKANLAR

Canva'ya bir video yüklediğinizde otomatik olarak video içerisindeki önemli anları tespit ederek hızlıca kırpmanızı sağlayan yeni özellik Öne Çıkanlar tanıtıldı.

SİHİRLİ YAZI

ChatGPT, Gemini ve Copilot ile kullanabildiğimiz akıllı yazı değiştirme özelliği Canva'ya da geldi. Bir metin seçtikten sonra çıkan seçeneklerde yazıyı değiştir, cümleyi devam ettir, metni kısalt gibi özellikleri kullanabiliyorsunuz.

Yapay zeka metni anlıyor ve istediğiniz komutu verdikten sonra sizin isteğinize uygun bir şekilde yazıyı oluşturuyor.

SESİ DEĞİŞTİR

Adobe Premiere'de sıklıkla kullanılan dip ses çıkartma özelliği Canva'ya da geldi. Tek bir tıklamayla arka plandaki hışırtı veya gereksiz sesleri sizler için yapay zeka çıkartabiliyor.

Adobe'nin rakiplerinden olan Canva yapay zeka ile kendi özelliklerini geliştirmeye devam ediyor. Adobe kullanıcılarının artık ciddi bir şekilde Canva kullanmaya başlayıp başlamayacağı merak konusu.