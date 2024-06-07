Uzayda 1000 gün geçiren ilk insan oldu! Rus kozmonot Oleg Kononenko tarihe geçti

Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Haziran 2024 11:02 - Güncelleme: 7 Haziran 2024 11:15 - Güncelleme:

Teknoloji Haberleri / Türkiye Gazetesi

5 Haziran itibariyle uzayda 1000 gün geçiren ilk insan Rus kozmonot Oleg Kononenko oldu. Daha önce uzayda en çok zaman geçirme rekoru, 878 gün ile Gennady Padalka'ya aitti.