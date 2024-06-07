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Haberler > Teknoloji > Uzayda 1000 gün geçiren ilk insan oldu! Rus kozmonot Oleg Kononenko tarihe geçti

Uzayda 1000 gün geçiren ilk insan oldu! Rus kozmonot Oleg Kononenko tarihe geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uzayda 1000 gün geçiren ilk insan oldu! Rus kozmonot Oleg Kononenko tarihe geçti

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

5 Haziran itibariyle uzayda 1000 gün geçiren ilk insan Rus kozmonot Oleg Kononenko oldu. Daha önce uzayda en çok zaman geçirme rekoru, 878 gün ile Gennady Padalka'ya aitti.

Uzayda bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu şu anda Dünya etrafında, saatte 28 bin kilometrelik hızla dolanıyor. 

Uzay istasyonunda bulunan astronotlar ve bilim insanları şu anda uzay istasyonunun içerisinde farklı farklı deneyler ve görevler gerçekleştiriyorlar.

Uzayda 1000 gün geçiren ilk insan oldu! Rus kozmonot Oleg Kononenko tarihe geçti - 1. Resim

UZAYDA KALMA REKORU KAÇ GÜN?

Uzayda 1000 gün kalan ilk insan olarak adını tarihe yazdıran Rus kozmonot Oleg Kononenko, vatandaşı Gennady Padalka'nın 878 gün, 11 saat ve 30 dakikalık süresini geçti. 

Uzay uçuşu süresi rekorlar kitabına göre, Rus astronotların ilk 8 sırayı aldıkları ve sadece NASA'dan Peggy Whitson 675 gün ile dokuzuncu sırada yer alıyor.

Kononenko, 2008'den bu yana Uluslararası Uzay İstasyonu'na beş yolculuk yaptı.

Uzayda 1000 gün geçiren ilk insan oldu! Rus kozmonot Oleg Kononenko tarihe geçti - 2. Resim

ALPER GEZERAVCI TEBRİK ETTİ

Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı, sosyal medya hesabından rusça bir mesaj yayınladı:

"Değerli dostum kozmonot Oleg Kononenko'yu uzayda toplam 1000 güne ulaştığı için tebrik ederim."

Oleg Kononenko, Alper Gezeravcı ve ekibini uzay istasyonunda ilk karşılayanlar arasında yer alıyordu.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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