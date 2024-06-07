Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Türkiye, siber güvenlik alanında gücüne güç katacak! Yeni yarışmalar yolda

Türkiye, siber güvenlik alanında gücüne güç katacak! Yeni yarışmalar yolda

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye, siber güvenlik alanında gücüne güç katacak! Yeni yarışmalar yolda

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi bünyesinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Savunma Sanayii Başkanlığının yürüttüğü FİDE Girişimcilik ve Sektörel Gelişim Projesi kapsamında düzenlenen yarışmalar yeni projelere kapı açacak.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki potansiyelini güçlendirmek amacıyla başlatılan FİDE Girişimcilik ve Sektörel Gelişim Projesi girişimcilerini arıyor.

Proje, ürün geliştirmede yatırım desteği, bilişim altyapısı, teknik danışmanlık, yurt içi ve dışı pazarlama, ofis, PoC (Proof of Consept), müşteriyle buluşma gibi konularda ihtiyaçların karşılanması ve desteklenmesi noktasında girişimin ihtiyacı olabilecek avantajları sunuyor.

Siber güvenlik ekosistemini güçlendirmek ve yenilikçi çözümleri desteklemek üzere başlatılan FİDE Projesi kapsamında fikir yarışmaları gerçekleştirilecek. Sektör otoriteleri, önde gelen firmaların temsilcileri, akademisyenlerden oluşan jüri ve mentör heyetinin değerlendirmeleriyle yapılacak yarışmalarda her odak alanında dereceye giren ilk 3 proje, avantajlardan yararlanma fırsatı elde edecek.

Türkiye, siber güvenlik alanında gücüne güç katacak! Yeni yarışmalar yolda - 1. Resim

FİDE PROJESİ NE KADAR FİNANS DESTEĞİ SUNUYOR?

FİDE Projesi'nin en güçlü yanlarından biri olarak, projelerin ihtiyaç duyduğu teknik danışmanlık ve ürün yol haritalarının hazırlanmasında girişimcilerin yanında yer alan mentör heyeti görülüyor.

Ayrıca, finansmana erişim konusunda sağlanan destekler ve geniş yatırımcı havuzu, girişimcilere fırsatlar sunuyor. Proje heyeti, projeleri "iç müşteri gözü"yle değerlendirerek, ticarileşme süreçlerinde girişimcilere rehberlik ediyor. Yeterli olgunluğa erişen projeler, Savunma Sanayii Başkanlığı projelerinde öncelik kazanıyor.

Global pazar analizleri ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda bulut bilişim güvenliği, dijital para güvenliği, dijital tedarik zinciri güvenliği, hava sistemleri ve uzay güvenliği, otonom araç güvenliği, siber güvenlikte yapay zeka, IoT güvenliği ve EKS-Scada güvenliği öncelikli odak alan olarak belirlendi.

Türkiye, siber güvenlik alanında gücüne güç katacak! Yeni yarışmalar yolda - 2. Resim

FİDE PROJESİ'NE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Bulut bilişim, IoT ve EKS-Scada güvenliği alanlarındaki ilk başvurular, 15 Haziran'a kadar "https://fideprojesi.com.tr" internet sitesinden yapılabilecek. Yarışmaya ilişkin detaylı bilgilere, sürecin işleyişine ve güncel duyurulara söz konusu internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından erişilebilecek.

FİDE Projesi, öncelikle belirlenen odak alanlara yönelik olmakla birlikte, siber güvenlik projelerinin tümüne açık olacak.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
Bolu'da ilginç anlar! Bir insan ayıya havladıEv sahibi evine polis gönderen Selen Görgüzel, Adalet Bakanlığı’na seslendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Topluluklar her yerde! WhatsApp ve Instagram'ın ardından topluluk özelliği, Facebook Messenger'a geliyor - TeknolojiFacebook Messenger'a yeni özellik yolda!Samsung kullanıcılarının dikkatine! Galaxy cihazlarındaki büyük güvenlik açığını kapatan güncelleme yayınlandı - TeknolojiSamsung kullanıcıları dikkat!230 milyon dolar yatırım alan projenin satışları birden çakıldı! Human AI girişimi ne kadar sattı? - TeknolojiMilyon dolarlık proje başarısız oldu!Konsol oyuncularına müjde! Riot Games'in popüler oyunu Valorant konsollara geliyor - TeknolojiRiot Games'in popüler oyunu konsollara geliyor!Aya ulaşan ilk mürettebatta yer alan eski astronot William Anders uçak kazasında öldü! - TeknolojiÜnlü astronot uçak kazasında öldü!YouTube'un yeni tasarımı yayınlandı! Şimdilik sadece premium kullanıcıları yararlanabiliyor - TeknolojiYouTube'da yeni dönem başladı! Kullanıcılar memnun...
Sonraki Haber Yükleniyor...