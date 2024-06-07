Apple, iOS 18 ile birlikte yeni parola uygulamasını kullanıma sunacak!

Yeni özel bir uygulama sayesinde iOS 18, iPadOS 18 ve macOS 15 ile parolalar artık ayarlarda görünmeyecek.

İnterneti kullanırken hem hesabınızı hem de bilgilerinizi korumak için hayatımızda bir yada iki adet parola var. Hesabımıza girerken kullandığımız şifreleri korumak için bir çok yöntem bulunuyor fakat şifrelerinizin sızdırılması da bir o kadar kolay.

Şirketlerin aldıkları önlemler bazen yetersiz kalırken bazen de hiçbir problem çıkmıyor. Bu sorunu fark eden Apple, parola yöneticisi gibi gerekli işlevleri ayarlar uygulamasının ulaşılamayacak kısımlarına saklamıştı.

Bloomberg'in haberine göre iOS 18 ve diğer yeni işletim sistemleriyle birlikte tüm bunlar değişiyor. Apple, iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 ve visionOS 2 için yeni bir özel parolalar uygulaması sunuluyor.

APPLE PAROLALAR NE İŞE YARIYOR?

Yeni yayınlanacak olan uygulama, ayarlar kısmında şu anda aktif olarak kullanılabiliyor. Var olan uygulamanın bire bir aynısı olacak fakat uygulama olarak piyasaya sürülecek.

Ayrıca Wi-Fi ağ şifrelerini de kontrol edebileceğiniz gibi birkaç başka yeteneğe de sahip olacak. Uygulama aynı zamanda geçiş anahtarlarını, 2FA belirteçlerini ve olası ihlal bildirimlerini de yönetiyor.

Uygulamanın öne ve merkeze getirilmesi, Apple'ın ekosisteminde yerleşik işlevsellik konusunda farkındalığı artırması bekleniyor. Kullanıcılar, ihlalle sonuçlanan daha az güvenli seçeneklere yönelmek yerine, aygıtlarındaki mevcut uygulamaya daha fazla güvenebilicekler.

Apple, iOS 17'de kullanıcıların herkesle paylaşılabilecek parola grupları oluşturmasına olanak tanıyan parola paylaşımını tanıtmıştı. Bu ve yeni tanıtılacak olan bağımsız uygulama, 1Password gibi uygulamaların kapanmasına yol açabilir.

WİNDOWS'A GELECEK ŞİFRE UYGULAMASI NEDİR?

Yeni uygulamayla birlikte Windows için özel bir şifre uygulaması geleceği iddia ediliyor. AppleInsider'ın haberine göre, kullanıcıların platformlar arası şifrelerini aktarırken alternatif uygulamalar kullanmaları yerine Apple'ın uygulamasının kullanılması isteniyor.

WWDC 10 Haziran'da düzenlenecek olan etkinlikte ve tüm yeni işletim sistemi güncellemeleri açıklanacak.