Sahte iPhone'lar yüzünden Apple 12,3 milyon dolar zararda!

iPhone ve diğer Apple ürünleri zaman geçtikçe değer kaybetmemesi diğer telefonlar ile kıyaslanınca oldukça kazançlı durumda. Neredeyse on yıl süren ve sahte Apple ürünlerinin gerçekleriyle değiştirilmesini içeren bir dolandırıcılık yöntemi Apple'a 12,3 milyon dolara mal oldu.

Sahte iPhone modellerini Apple Mağazalarına iade etmeyi ve karşılığında yenilerini almayı içeren bir dolandırıcılık yöntemini kullandığı için Apple, beş kişiyi suçladı.

Bu kişiler sahte iPhone'ları ve diğer Apple ürünlerini Apple Store'a götürüyor, arızalı olduklarını veya bir sorun yaşadıklarını iddia ediyor ve yedek cihaz istiyorlar. Apple Store'daki görevliler sahte iPhone'ları saklıyor ve orijinal cihazlarla değiştiriyorlardı. Orijinal ürün daha sonra piyasada yüksek bir fiyata satılıyordu. Wccftech'in haberine göre, değiştirme işlemi uzun yıllar boyunca yaklaşık 16,000 kez tekrarlandı.

YILLARDIR DEVAM EDİYOR

Dolandırıcılık yöntemi birden bire çıkan bir durum değil. 2014 yılından beri kullanılan yöntemle yaklaşık 16,000'den fazla cihaz değiştirildi. Apple'ın açmış olduğu davada, 12,3 milyon dolarlık zarara uğrayan şirket sadece iPhone'lar ile sınırlı değil.

Değiştirilen cihazlar arasında Apple Watch, iPad ve diğer cihazlar da yer alıyor. Hazırlanan iddianamede suçlanan kişilerin sahte ya da taklit cihazları aldıkları Çin'deki gruplarla koordinasyon halinde oldukları belirtiliyor.

Sahte iPhone modellerinde çalıntı kimlik numaraları kullanıldığı için tüm süreç göründüğünden daha karmaşık. Sahte iPhone'ların iadesi gerçekmiş gibi gösteriliyor ve Apple çalışanları ürünleri birbirinden ayırt edemiyordu.

CEZASIZ KALMAYACAK

Suçlular, takip edilmekten kurtulmak için çeşitli Apple Store'larda onarım yaptıklarını ve herhangi bir dolandırıcılık yapmadıklarını iddia ediyorlar. Ayrıca, zanlılar Apple Store'larda sahte adresler, takma adlar ve daha fazla sahte bilgi olmak üzere yanlış bilgiler de vermişler. Dava yakında başlayacak ve sanıklar suçlu bulundukları takdirde birkaç yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalmaları bekleniyor.