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Bir devir resmen sona erdi! iPhone 5s artık kullanılamayan bir ürün...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bir devir resmen sona erdi! iPhone 5s artık kullanılamayan bir ürün...

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple'ın efsane telefon modeli iPhone 5s dünya çapında artık eski bir ürün olarak kabul ediliyor.

Apple, geçtiğimiz günlerde eski ve kullanılmayan ürünler listesine iPhone 5s, altıncı nesil iPod touch ve eski bir iMac modelinin de dahil ederek listeyi güncelledi.

Artık, Apple tarafından iPhone 5s eski bir ürün olarak kabul ediliyor. Apple Store'larda ve Apple servis sağlayıcıları bundan sonra onarım veya diğer donanım hizmetlerini sunmayacak. Apple, yeni bir ürünü satışa sunduktan tam yedi yıl sonra eski olarak kabul ediyor ve donanım desteğini kesiyor.

Bir devir resmen sona erdi! iPhone 5s artık kullanılamayan bir ürün... - 1. Resim

EN YENİLİKÇİ iPHONE

iPhone 5s, Eylül 2013'te piyasaya çıkarmıştı ve o dönem telefon piyasasında bomba etkisi oluşturmuştu. Yenilikçi özellikleri, ana ekran düğmesinin üzerine yerleştirilmiş parmak izin okuyucusu o dönemin çığır açan özelliklerinden biriydi. iPhone 5s aynı zamanda Apple'ın 64 bit mimariye sahip ilk çipi olan A7'yi içeriyordu. 

Eski listesine eklenen altıncı nesil iPod touch ve Retina 4K ekrana sahip 21,5 inç iMac'in 2015 sürümü. Apple, bu aygıtların donanım desteğinin kesme nedeni olarak bu ürünlerin 5 senelik olması. Apple Store'lar ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları, gerekli parçaların mevcut olması koşuluyla, eski ürünler için iki yıla kadar onarım hizmeti sunmaya devam edebilecek.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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