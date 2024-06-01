Apple'ın gizli silahı ortaya çıktı! IntelliPhones olarak adlandırılan yeni telefon sektöre damgasını vuracak

Bank Of America analistlerinin "IntelliPhones" olarak adlandırdığı yeni yapay zeka telefonları 2007 yılında çıkan iPhone'un yaptığı telefon devrimini tekrardan gerçekleştirebilir.

Wamsi Mohan ve ekibine göre, yeni yapay zeka özellikli tanıtılacak olan telefonlar, piyasayı baştan şekillendirecek. Seyahat rezervasyonu, gerçek zamanlı çeviri yapabilen ve özel derslere kadar her konuda yardımcı olması planlanan yapay zeka araçlarının günlük kullanımda desteklemesi telefonların güçlenmesine bağlı.

Apple'ın şu anda 2,2 milyardan fazla aktif müşterisi bulunmakta. iPhone kullanıcıları yapay zekanın en iyisini Apple'dan istemekte ve şirket yeni tanıtılması planlanan iOS 18 ile bu özellikleri telefonuna yavaş yavaş entegre edecek. Şu anda telefonlarında yapay zekadan nispeten diğer şirketlerden daha az faydalanan Apple, şu anda en iyi yapay zeka teknolojisini satmak için büyük bir fırsat oluşturuyor.

ON YILDA BİR GERÇEKLEŞİYOR

Mohan ve ekibi, “Yapay zekalı akıllı telefonların (IntelliPhones) piyasaya sürülmesini on yılda bir gerçekleşecek bir yükseltme olayı olarak görüyoruz. Akıllı telefonların piyasaya sürülmesinin yol açtığı adım işlevi iyileştirmesine benzer çok yıllık bir yükseltme döngüsü” tahmininde bulundu.

PhoneArena'nın haberine göre, IntelliPhones, tüketicilere artırılmış ve sanal gerçeklik deneyimleri, sağlık izleme ve daha fazlası dahil olmak üzere akıllı telefonların rekabet edemeyeceği yeni bir deneyim sunacak. Analistler, “Yapay zeka teknolojisi geliştikçe, IntelliPhones ile geleneksel akıllı telefonlar arasındaki farkın, yükseltme arzusunu artıran daha sofistike ve kişiselleştirilmiş işlevler sunarak daha da genişlemesi muhtemeldir” diye yazdılar.

YAPAY ZEKA İLE DEĞİŞECEK

Apple'ın hisseleri son 12 ayda yüzde 7'nin biraz üzerinde artarak S&P 500'e ve özellikle de yükselen büyük teknoloji sektörüne kıyasla geride kaldı. Ancak Bank of America analistleri, yapay zeka özellikli telefonların piyasaya çıkmasıyla birlikte olumlu bir geri dönüş bekliyorlar.

Mohan ve ekibi Çarşamba günü Apple hisseleri için “satın al” notunu ve 230 dolarlık fiyat hedefini yineledi. Bu, Apple yatırımcıları için önümüzdeki 12 ay içinde yüzde 20'lik potansiyel bir kazancı temsil eden bir görünüm, ancak bu artış aynı zamanda Cupertino merkezli teknoloji devini 2025 mali yılı kazançlarının 30 katı gibi yüksek bir değerleme ile bırakacak.

Mohan, “IntelliPhones'un taşınabilirliği, özellikleri ve maliyeti göz önüne alındığında, yapay zeka bilgisayarlarına kıyasla uç yapay zekaya hakim olduğunu görüyoruz” diye ekledi.

Bank of America'ya göre IntelliPhones'un başarısının anahtarlarından biri de yapay zeka geliştiricileri olacak. Mohan ve ekibi, geliştiricilerin Apple'ın telefonlarında çalışacak AI çalışanları oluşturarak şirket için “yeni bir para kazanma katmanı” oluşturacaklarına inandıklarını söyledi.