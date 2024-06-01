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TikTok, ABD'ye boyun eğdi! Platform ikiye bölünecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
TikTok, ABD&#039;ye boyun eğdi! Platform ikiye bölünecek
Tiktok, Algoritma, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri'nde 170 milyondan fazla kullanıcı bulunan TikTok, platformda kullandığı algoritmayı baştan aşağı değiştirerek yeni bir sistem geliştirecek.

GsmArena'nın haberine göre, geçtiğimiz yılın sonlarına doğru TikTok'un sahibi ByteDance, uygulamanın algoritmasını ikiye bölme çalışmalarına başladı. ABD'nin uygulamayı yasaklama ya da satmasını onaylayan kongre tasarısından önce alınan karar son dönemde hız kazandı.

Dev sosyal medya platformunun sahibi ByteDance ilk başta yorum yapmaktan kaçındı ancak X'te bir açıklama yayınlayarak tam olarak neyin yanlış olduğu hakkında daha fazla bilgi vermeden hikayenin “yanıltıcı ve gerçekte yanlış” olduğunu açıkladı.

Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Çin'deki yüzlerce ByteDance ve TikTok mühendisine “milyonlarca kod satırını” ayırmaya başlamaları emri verildiği iddia edildi. Amaç, TikTok'un Çin'deki ikiz platformu Douyin tarafından kullanılan sistemlerden bağımsız ayrı bir kod tabanı oluşturmak.

TikTok, ABD'ye boyun eğdi! Platform ikiye bölünecek - 1. Resim

HER BİR SATIR BAŞTAN YAZILMAK ZORUNDA

Görevin karmaşıklığı nedeniyle tamamlanması bir yıldan fazla sürebilir. Her bir kod satırının, yasal gerekliliklere uyarak ABD kod tabanına girip giremeyeceğini belirlemek için gözden geçirilmesi gerekiyor.

Bu proje tamamlandığında TikTok, ABD öneri algoritmasını diğer bölgelerdeki TikTok uygulamalarından bağımsız olarak çalıştıracak ve bu şekilde kullanıcılara hizmet vermeye devam edecek. Ancak şirket, kullanıcı katılımını en üst düzeye çıkarmak için kod tabanını güncellemek ve sürdürmek için şu anda Çin'deki ByteDance mühendislerine güvendiğinden, platformun aynı düzeyde performans sunamayabileceğinin farkında.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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