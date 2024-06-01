Bir hacker, ChatGPT'nin sınırlarını kaldırmayı başardı! Yapay zeka artık özgür

OpenAI tarafından geliştirilen ve en popüler yapay zeka sohbet robotlarından bir tanesi olan ChatGPT'nin başı büyük belada. Bir hacker, ChatGPT'nin sınırlarını kaldıran "GODMODE GPT" versiyonunu kendi mağazası olan "GPT"de yayınladı.

OpenAI tarafından geliştirilen ve dünyanın en büyük yapay zeka sohbet robotlarından bir tanesi olan ChatGPT'nin sınırlarını kaldıran bir versiyonu kendi mağazası olan "GPT" de yayınlandı ve durumu fark eden şirket hemen eklentiyi kaldırdı.

ChatGPT'yi kullanan kişilerin büyük bir bölümü kendilerine yardımcı olması için uygulamayı kullanmakta. Ancak kötü/zararlı içerikler oluşturmaları OpenAI tarafından sınırlandırılmakta. Bu sınırlandırmayı yapmak için bir çok önlem geliştiren firma, arka planda büyük bir sistem oluşturmuş durumda.

HEMEN MAĞAZADAN KALDIRILDI

Bir hacker, GPT-4o'nun sınırlarını kaldıran bir eklenti olan "GODMODE GPT" versiyonunu kendi mağazası olan "GPT"de yayınladı. Durumun farkına varan şirket eklentiyi hemen mağazasından kaldırdı. Şirketin sözcüsü Colleen Rize, Futurism'e bir açıklamada bulundu:

“GPT’nin farkındayız ve politikalarımızı ihlal ettiği için harekete geçerek gerekli adımları attık.” dedi.

ChatGPT'nin yapay zeka uygulamaları arasında en çok tercih edilen uygulama olduğu için artık bu tarz saldırılar büyük ihtimalle yaygınlaşacaktır. MacOS'ta virüs bulunmamasının nedenlerinden bir tanesi de aslında bu yüzden. Windows çoğu bilgisayarda bulunması nedeniyle virüs üretimi konusunda oldukça büyük bir pazar. MacOS kullanan kişilerin sayısı az olduğu için hackerlar MacOS'a virüs geliştirmekten ziyade Windows'a virüs geliştirmekteler.

Hackerlar, şu anda en çok kullanılan yapay zeka sohbet uygulaması olan ChatGPT'ye virüs/zararlı saldırı yapması oldukça doğal bir durum.