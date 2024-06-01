Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Teknoloji > Bir hacker, ChatGPT'nin sınırlarını kaldırmayı başardı! Yapay zeka artık özgür

Bir hacker, ChatGPT'nin sınırlarını kaldırmayı başardı! Yapay zeka artık özgür

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bir hacker, ChatGPT&#039;nin sınırlarını kaldırmayı başardı! Yapay zeka artık özgür
Openai, Chatgpt, Yapay Zeka, Haber

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

OpenAI tarafından geliştirilen ve en popüler yapay zeka sohbet robotlarından bir tanesi olan ChatGPT'nin başı büyük belada. Bir hacker, ChatGPT'nin sınırlarını kaldıran "GODMODE GPT" versiyonunu kendi mağazası olan "GPT"de yayınladı.

OpenAI tarafından geliştirilen ve dünyanın en büyük yapay zeka sohbet robotlarından bir tanesi olan ChatGPT'nin sınırlarını kaldıran bir versiyonu kendi mağazası olan "GPT" de yayınlandı ve durumu fark eden şirket hemen eklentiyi kaldırdı.

ChatGPT'yi kullanan kişilerin büyük bir bölümü kendilerine yardımcı olması için uygulamayı kullanmakta. Ancak kötü/zararlı içerikler oluşturmaları OpenAI tarafından sınırlandırılmakta. Bu sınırlandırmayı yapmak için bir çok önlem geliştiren firma, arka planda büyük bir sistem oluşturmuş durumda.

Bir hacker, ChatGPT'nin sınırlarını kaldırmayı başardı! Yapay zeka artık özgür - 1. Resim

HEMEN MAĞAZADAN KALDIRILDI

Bir hacker, GPT-4o'nun sınırlarını kaldıran bir eklenti olan "GODMODE GPT" versiyonunu kendi mağazası olan "GPT"de yayınladı. Durumun farkına varan şirket eklentiyi hemen mağazasından kaldırdı. Şirketin sözcüsü Colleen Rize, Futurism'e bir açıklamada bulundu:

“GPT’nin farkındayız ve politikalarımızı ihlal ettiği için harekete geçerek gerekli adımları attık.” dedi. 

ChatGPT'nin yapay zeka uygulamaları arasında en çok tercih edilen uygulama olduğu için artık bu tarz saldırılar büyük ihtimalle yaygınlaşacaktır. MacOS'ta virüs bulunmamasının nedenlerinden bir tanesi de aslında bu yüzden. Windows çoğu bilgisayarda bulunması nedeniyle virüs üretimi konusunda oldukça büyük bir pazar. MacOS kullanan kişilerin sayısı az olduğu için hackerlar MacOS'a virüs geliştirmekten ziyade Windows'a virüs geliştirmekteler.

Hackerlar, şu anda en çok kullanılan yapay zeka sohbet uygulaması olan ChatGPT'ye virüs/zararlı saldırı yapması oldukça doğal bir durum. 

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bir şafak vakti PKK avı! Adana sokaklarını ateşe vermişlerdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Akıllı telefon kullanıcıları için kritik uyarı geldi! Telefonunuzu hemen kapatıp açın - TeknolojiTelefonunuzu hemen kapatıp açın!Samsung tahtını Huawei'ye kaptırdı! Listede sürpriz isimler var - TeknolojiLiderlik el değiştirdi! Samsung artık...Dünya havacılık tarihinde bir ilk! Bayraktar TB2 otonom fıçı tonosu gerçekleştiren ilk SİHA oldu - TeknolojiHiçbir SİHA bu hareketi yapamamıştı!James Webb Teleskobu en uzak galaksiyi buldu - TeknolojiEn uzak galaksi bulundu!Meta'dan 'İsrail' hamlesi! Yüzlerce hesap kapatıldı - TeknolojiMeta'dan 'İsrail' hamlesi! Yüzlerce hesap kapatıldıEFES-2024 tatbikatında Bayraktar TB3 SİHA ilk kez kullanıldı! - TeknolojiBayraktar TB3 SİHA ilk kez kullanıldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...