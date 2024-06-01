Samsung tahtını Huawei'ye kaptırdı! Listede sürpriz isimler var

2024'ün en popüler katlanabilir telefonları ve en çok satan markalar Counterpoint Research tarafından açıklandı. Dünyanın en çok satan katlanabilir telefonu artık Samsung'a ait değil.

ABD tarafından kara listeye alınan ve teknoloji geliştirmesi engellenen Huawei, bir çok teknoloji üretmeye ve rakiplerinin gerisinde kalmamaya çaba gösteriyor. Huawei'nin yeni Kirin 9000S işlemcisi, HarmonyOS Next ile teknolojik atılımlarına devam eden Çinli dev, şimdi de Samsung'u katlanabilir telefon pazarında geride bıraktı.

LİDERLİK EL DEĞİŞTİRDİ

Katlanabilir telefon denilince ilk akla gelen marka Samsung olmakta. Şirket yaptığı yatırımlarla ve öncü teknolojileriyle sektöre yön verdi ve geliştirdiği yenilikçi teknolojileriyle katlanabilir telefon piyasasına yön veriyor. Ancak Koreli şirket artık 2024'ün ilk çeyreğinde ikinci sıraya düştü ve yüzde 42'lik bir düşüş yaşadı. Huawei ise yüzde 257'lik bir artışla birinci sıraya yükseldi.

Çinli markaların dev yükselişi sadece Huawei ile sınırlı değil. Başka bir Çinli telefon üreticisi olan Honor ise yüzde 460'lık bir büyüme sergileyerek üçüncü sırada yer aldı. Honor, Pazar payını yüzde 3'ten yüzde 12'ye yükseltti ve Honor Magic V2, 2024'ün ilk çeyreğinde Batı Avrupa'da en çok sevk edilen telefon oldu.

En etkileyici büyüme Motorola'dan geldi. yüzde 1,473'lük büyüme ile rakiplerini geride bırakan firma katlanabilir telefon piyasasında söz sahibi olmak istiyor. Honor ve Motorola'nın katlanabilir telefon satışları Huawei'nin aksine Çin pazarı dışarısından geliyor. Donanımhaber'in haberine göre, Huawei'nin Çin pazarında göstermiş olduğu 5G hameleri ve yeni Mate X5 modelinin etkisi oldukça büyük.

Motorola'yı uzun süredir duymuyor olabilirsiniz fakat Kuzey Amerika'da firma devler arasında yer arlamkta. Razr serisi telefonları sayesinde küresel katlanabilir telefon pazarındaki payını yüzde 11'e çıkardı. Liste Samsung'un Galaxy Z Flip6 modelini piyasaya sürdükten sonra değişkenlik gösterebilir ve Koreli dev liderliğini geri alabilir.